Bakan Pakdemirli, TİGEM'e bağlı Karacabey İşletmesinde de incelemelerde bulundu

Bekir Pakdemirli, 7 Aralık 2018 tarihinde zarar gören ormanlık alanda yapılacak fidan dikimi için Mudanya'daydı. Sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı etkinliğin ardından Bursa'da çeşitli temaslarda bulunan Pakdemirli, TİGEM'e bağlı Karacabey İşletmesinde de incelemelerde bulundu.

Öncelikle işletmenin atçılık tesislerini gezen Pakdemirli, aygır tavlasında bulunan ve her biri yarış hayatı boyunca büyük başarılara imza attıktan sonra damızlık olarak TİGEM kadrolarına katılan Baba Mevlüt ve Bilgin gibi ünlü aygırlar hakkında TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve işletme yetkililerinden bilgiler aldı. Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da tarım ve hayvancılığın öncü merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren ve bugün TİGEM'in safkan Arap yetiştiriciliği yaptı 3 işletmeden biri olan Karacabey'deki atlara havuç yediren Pakdemirli'ye, aygırların beslenmesine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Daha sonra Anadolu topraklarının dünyaca kabul görmüş en önemli gen kaynaklarından olan Kangal ve Akbaş çoban köpeklerinin yetiştirildiği tesislerde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, burada yavru köpekleri sevdi.

Bir yanda Türk safkan Arap atçılığının kurucu aygırlarından olan Baba Kuruş ve Baba Sa'ad'ın anıt mezarları, diğer yanda modern teknolojinin kullanıldığı Aygır Sperması Üretim Laboratuvarının bir arada bulunduğu Karacabey İşletmesi, tarihi dokusu ile geçmiş ve günümüzün buluştuğu bir merkez.

TİGEM, milli kültürümüzün uzun devirler boyunca “atlı kültür” olarak tanımlanmasına neden olacak kadar onunla bütünleşmiş olan atın tanıtımı konusunda da çalışmalar yürütüyor. Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Ankara/Beştepe'de Arap Atı Tanıtım merkezi bulunan TİGEM, bu sayede tarihimiz boyunca hep ayrı ve imtiyazlı bir yeri olan atın günümüzde de eski popülerliğini kazanmasına destek veriyor.

Sertifikalı tohumluk ve damızlık hayvan yetiştiriciliği gibi alanlardaki üretim faaliyetleri ile Türk tarımının en önemli güvencelerinden olan TİGEM, atçılık ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları ile de önemli bir misyon yürütüyor.

Her alanda olduğu gibi tarımda da sürdürülebilirliğin en önemli konu haline geldiği son yıllarda, gen kaynaklarının korunması açısından sürdürülen çalışmalar ayrı bir önem kazanıyor. Asya Ceylanı ve Tiftik Keçisi gibi gen kaynaklarının korunması kapsamında sürdürülen Kangal ve Akbaş yetiştiriciliği sayesinde TİGEM, bu güzide Anadolu genlerinin, yürütülen profesyonel çalışmalar ile yozlaşmadan sonraki nesillere aktarılmasını sağlıyor.