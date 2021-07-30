Bakan Pakdemirli: "Toplam 85 orman yangınından 74 tanesi kontrol altına alındı”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” dedi. 28-29 ve 30 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Pakdemirli, Adana'da 2, Osmaniye'de 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3 ve Muğla'da 2 yangının devam ettiğini belirtti.