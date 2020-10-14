Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 Bg gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Akıllı Tarım Kent Projesi”nin tanıtım toplantısına katıldı. Pandemi sonrasında tarım sektörüne yeterlilik, yerli ve milli üretim olgusunun damga vurduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ”Bu süreçte pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım-gıda sektöründe hamdolsun hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamasının ötesinde, üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe, bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir” dedi.

"Tarımsal hasıla da Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz"

Tarımsal hasılanın yüzde 45 artışla 275 milyar liraya ulaştığını bildiren Pakdemirli, "Tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. Tarımsal ihracatımız iki yılda 1 milyar dolar artarak 18 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte tarım sektörü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarında tarım yüzde 4 büyüme ile birçok sektörün önünde gelişme gösterdi. Türkiye, 55,1 milyona ulaşan küçükbaşta Avrupa'da birinci, 18,6 milyona ulaşan büyükbaşta ikinci sırada" açıklamasında bulundu.

Kırsalda yatırımların artması, gençlerin, kadınların tarım sektöründe daha çok yer alması için önemli projeler ve destek programları uygulandığını ifade eden Pakdemirli, “Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine, verimsizleşmesine tahammülümüz yok. Tedbirlerimizi alıyoruz. Üretim potansiyeli yüksek ovaları özel koruma altına alarak, yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını da engelliyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını; yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. Artık tüm sulama yatırımlarını, modern ve kapalı sistemde kuruyoruz. Sera tarımını ülkenin 72 iline yaygınlaştırdık. Böylelikle sera ürünleri; ülkemiz için önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline geldi. Yine ülkemiz, meyve ve sebzede de net ihracatçı konumdadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kırsal kalkınma alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye 3,1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık. Bu projenin uygulama süresini 2025'e kadar 5 yıl süreyle uzattık. IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe ödedik, 70 bin yeni istihdam sağladık. Geçen yıl pilot olarak başlayan Uzman Eller projesi kapsamında tarım ve hayvancılık alanında herhangi bir bölümden mezun gençlerimize yeni yatırımlar için 100 bin lira hibe sunuyoruz. ORKÖY destekleri ile de 2003 yılından bugüne kadar toplam 240 bin projeye 3,4 milyar lira destek verdik. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile tarımsal işletmelerin etkin çalışmasına yönelik arazi edinimi uygulamaları ve buna bağlı olarak arazi bankacılığı geliştirilmesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık. 2,4 milyar lira prim desteği, 1,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı 23 adetten 41 adete çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Dijital Tarım Pazarı projesinde 5,5 ayda üye sayısı 62 bine, toplam ciro 120 milyon liraya ulaştı"

Dijital Tarım Pazarı projesinde 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cironun 120 milyon iraya ulaştığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bu yıl Mayıs ayında Dijital Tarım-Orman Akademisi'ni çiftçimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Bu kapsamda oluşturduğumuz Dijital Tarım Kütüphanesi'yle merak edilen binlerce kitaba kolayca ulaşabilirsiniz. Temmuz ayında E-Tarım portalını hayata geçirdik. Toplam 138 hizmeti bu portaldan online olarak sunuyoruz. Bunların yanında benim büyük önem verdiğim Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 Bg gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca akıllı küpe uygulamasını da önümüzdeki dönemde başlatıyoruz. Büyükbaş hayvanların kulaklarına takacağımız bu akıllı küpe sayesinde tüm aktivitelerini anlık olarak takip edeceğiz. Hayvan sayılarını günlük takip ederek planlamalarımızı daha doğru yapacağız. Aynı şekilde tarımda Ar-ge ve inovasyon konusunda üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. YÖK ile yaptığımız işbirliği protokolleri çerçevesinde bu ayın başında Gebze Teknik Üniversitesi ile akıllı tarım uygulamaları konusunda işbirliği protokolü imzaladık. Akıllı tarım uygulamalarını üretimin her aşamasında kullanmaya başladık. Bu teknoloji sayesinde işgücü kullanımında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40'lardan yüzde 60'lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlayacağız" şeklinde konuştu.