Bakan Pakdemirli: “Yangın sayısı üç misli artarken yanan alan neredeyse başa başa"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bu sene İHA'ların yanı sıra yerden atılan dronları ve insansız helikopterleri de yangına müdahale, önleme ve yönetmek amacıyla kullanacaklarını söyledi. Pakdemirli, "Yangın sayısı üç misli artarken yanan alan neredeyse başa başa" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yönetim Merkezinde video konferans aracılığıyla Adana'da gerçekleştirilen orman yangını tatbikatına katıldı.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili hazırlıkları tamamlamak ve eksiklikleri görmek amacıyla bu tatbikatı yaptıklarını belirtti.

Son yıllarda orman yangınlarının sayısında çok ciddi bir artış olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu yıl haziran ayı itibariyle Türkiye'de 897 yangın meydana geldi. Bir kıyaslama yaparsak 2018 yılı haziran ayına kadar 377 yangın çıkıyorken, bu yılın haziran ayında bu sayı 897 oldu. Bu artışların en büyük sebeplerinden bir tanesi havaların daha kurak olmasıdır. 2018 yılında 377 yangında 1077 hektar alan yanmış iken, bu yıl 897 yangında 1013 hektar alan yandı. Yangın sayısı üç misli artarken yanan alan neredeyse başa başa. Bu başta Orman teşkilatımızın her yıl kendini daha çok motive ederek saha çıkması ve daha yeni makine ve teçhizatla sahaya çıkmasıyla ilgidir. Orman teşkilatımızın her yıl kendini yenilemesi ve en yeni teknolojileri kullanması gerekiyor. Türkiye bu konuda dünyada öncü ülkelerden bir tanesi, özellikle yangınlarda İHA'ları kullanmaya başladık" dedi.

Türkiye'nin İHA'larda sağladığı başarının büyük bir avantaj olduğunu bildiren Pakdemirli," Dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ülke askeri İHA'ları orman yangınlarını önleme ve gözleme konusunda kullanmaya başladı. Türkiye, Amerika'dan sonra İHA'ları orman yangınlarını önleme ve gözetlemede kullanan öncü ülkelerden birisi. Bu teknolojileri kullanmak son derece önemli çünkü yangınlar genellikle öğleden sonraları oluşmaya başlıyor. Yangına müdahale ve etrafını sarmanız zaman alıyor, etrafından tertibat almanız zaman alıyor. Yangın aslında bir nevi savaş, savaş ile ilgili bir ordunun konumunu alması elbette bir zaman alıyor, helikopterlerin uçması için de birkaç saat zaman kalıyor. Gece ise yerden mücadele yapılıyor. Bütüncül bakış açısını kaybederseniz gece mücadele zayıflıyordu. Bunun için geçen sene İHA'larla beraber, İHA'ların termal görüntü takviyesiyle beraber yer ekiplerini sevk idare etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Bu sene ise İHA'ların yanı sıra hem yerden atılan dronları hem de insansız helikopterleri yangınlara müdahale, önleme ve yönetme maksadıyla kullanıyor olacağız" diyen Pakdemirli," Ankara'daki Orman Yönetim Merkezinden Türkiye'deki bazı yangınları buradan kontrol edebilir hale geldik. Buradan hem yangın hava araçlarının yönlendirilmesi, yangının gittiği yönün tespiti ve diğer konularda burada azami bir hakimiyet sağlıyoruz. Adana'daki tatbikatı buradan yönetmemizdeki ana sebepte oradaki yangına olan hâkimiyetimizi buradan sağlamak, buradan nasıl yönetebildiğimizi görmek ve bununla ilgili neticeleri raporlamak. Böylece yangınların çok olduğu temmuz ve ağustos aylarında bu deneyimizi kullanabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Biz istiyoruz ki; dünyada bir ağaç daha az yansın

Türkiye'de çok gelişmiş ülkelerde dahi bulunmayan uygulamaların olduğunu anlatan Pakdemirli, “Geçenlerde Kanada'dan bir ekip geldi, yangınla ilgili neler yatığımızı gördüler. İHA'ları gördükten sonra bizim size söyleyeceğimiz hiçbir şey yok, her şeyi çok güzel idare ediyorsunuz dediler ve teşekkür ettiler. Bu ve benzeri ülkelere de bu deneyimiz açık. Biz istiyoruz ki dünyada bir ağaç daha az yansın, mümkünse bu yangınlar hiç çıkmasın ama çıktığında da biz tüm hazırlıklarımızı yapalım Yine bu sene en az kayıpla en az yangın sayısıyla yangın sezonumuzu atlatırız” dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlara da çağrıda bulanan Bakan Pakdemirli, “Özellikle havaların daha sıcaklaştığı ve daha kurak bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımız ormanda ve ağaçlık alanları kullanırken, piknik yaparken çok çok dikkatli olmalıdır. Yasak olan yerlerde asla mangal yakmasınlar. Bir de her hangi bir orman yangını gördüklerinde lütfen ALO 177 hattını arasınlar" ifadelerini kullandı.