Bakan Pakdemirli: "Yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda çalışma başlattık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber; yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında meteoroloji alanında işbirliği protokolleri imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen imza töreni online olarak gerçekleştirildi. Programda ayrıca aynı zamanda amatör telsizci olan Bakan Pakdemirli, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile bir telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. İlk uydu BİLSAT'ın 2003 yılında, ilk milli uydu RASAT'ın da 2011 yılında yörüngeye yerleştirildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Ayrıca 2018 yılında da rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayiinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Tabii uzay teknolojileri, Bakanlığımız içinde oldukça özel ve önemli bir yere sahip. Biz Bakanlık olarak uzay teknolojilerini özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar uzaya 100'den fazla meteorolojik uydu fırlattık. Bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yaptık, hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda da çok önemli veriler sağladık" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 83 yıllık köklü ve stratejik bir kurum olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradan 7 gün-24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlıyoruz. Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde tam 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dâhil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber; yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.

"15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile yapacağı telsiz görüşmesi, ülkemizden doğrudan bağlantı yöntemiyle geliştirilen ilk görüşme olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, protokollerin öğrencilerin doğa bilimlerine, dünyaya, değişen iklime dair bilinçlerini geliştirmek için önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin uzay teknolojileri konusunda meraklarını celp etmek, teknoloji ve bilim konusundaki farkındalıklarını artırmak için önemli bir adım atmış olacağız. Buradaki 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile yapacağı telsiz görüşmesi ülkemizden doğrudan bağlantı yöntemiyle geliştirilen ilk görüşme olacak" dedi.

Öğrencilere ithafen konuşan Bakan Selçuk, ”Bugün görüşeceğiniz astronotlar sizlerin yaşındayken gökyüzüne sizinle aynı uzaklıytaydı. Bunu asla unutmayın, bugün oradalar. Bu varılacak son nokta değil elbette. Yapılacak çok daha güzel ve büyük işler var. Biz sizden daha güzel ve büyük işleri planlamanızı, öncelikle hayal etmenizi istiyoruz. Bugün uzay istasyonundaki çocuklarla görüşeceğini öğrenen çocuklarımızın içlerindeki merak duygusunu doğa bilimlerine, uzay teknolojilerine yöneltmesini elbette bekliyoruz. Üzerinizde bir baskı hissetmenizi elbette istemem ancak içerisinde işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi duran merak duygunuzu bilime ve üretkenliğe yöneltebileceğinizi biliyorum” diye konuştu.

Protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanacak ve meteorolojik okuryazarlıkları artırılacak. Bu amaçla örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğrenci, kursiyer, çalışan ve veliler için düzenlenecek eğitim programları ve yayınlar ile meteorolojik faaliyet ve ürünlerin tanıtımı yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak diğer protokol kapsamında ise bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemi kurulumu ile atölye çeşitliğinin sağlanması, özel yetenekli öğrencilerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konuları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenmeleri, bu kapsamda proje çalışmaları yapmaları ve bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi amaçlanıyor.