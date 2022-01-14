Bakan Pakdemirli'den girişimcilere müjde: “40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlayacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı'na çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerini kullandı.