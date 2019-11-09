Bakan Pakdemirli'den koyunları çalınan Ayşe teyzeye destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da koyunları çalınan 59 yaşındaki Ayşe Akgül'ün mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.

Adana'da geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 59 yaşındaki Ayşe Akgül'ün 50 koyunundan 40'ı çalınmıştı. Basında yer alan haberlerin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe teyzenin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda, “Ayşe teyzem, gönlünü ferah tut. Senin helal rızkını, alın terini çalan zalimlerin yaptığı yanına kalmayacak. Emniyet güçlerimiz gerekeni yapacaktır. Hayvancılık genel müdürümüz ile Tarım ve Orman il müdürümüze talimat verdim. Yarın inşallah mağduriyetini çözeceğiz” dedi.