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Bakan Pakdemirli'den lavanta hasadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunduğu Muğla’da lavanta hasadı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunduğu Muğla'da lavanta hasadı yaptı.


Bakan Pakdemirli, Muğla'da tarımda yeni teknolojileri ve Ar-Ge çalışmalarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları dünya çapında pazarlamak amacı ile kurulan bir işletmede incelemelerde bulundu. Lavanta ve trüf mantarının birlikte yetiştirildiği işletmede lavanta hasadı da yapan Bakan Pakdemirli, kullanılan teknoloji, üretilen ürünlerin pazarlanması ve ekonomik katkıları hakkında bilgi aldı. Lavantanın ülkemizde ticareti yapılan 131 tıbbi aromatik bitkiden biri olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Aynı zamanda lavanta dünya çapında ticareti yapılan ilk 15 uçucu yağ üretilen bitki arasında yer almaktadır. 2019 yılı itibari ile ise ülkemizde lavanta üretim alanları 10 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bu alanlardan bin 500 ton lavanta çiçeği, bunlardan da 20-30 ton civarı lavanta yağı elde edilmektedir” dedi.


Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili dünyadaki ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Lavanta günümüzde dünyada en çok aranan aromatik bitkilerden birisi. Suyu az kullanan ve kıraç topraklarda yetişen bu bitki topraklarımızın kullanımı açısından önemli. Hem çiçekleri hem yağı oldukça fazla katma değer sunuyor. Gün geçtikçe de bu bitkiye ilgi artıyor. Dünyadaki bu ticaret hacminden hak ettiğimiz payı almamıza katkı verecek, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri yetiştiren üreticilerimize her zaman destek olacağız” dedi.


Bakan Pakdemirli, farklı cinslerde lavanta fidanlarının bulunduğu ileri teknolojiye sahip serada da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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