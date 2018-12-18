Bakan Pakdemirli'den papağana işkence videosuna ilişkin açıklama

Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Toplumda infial uyandıran ve vicdanları derinden sarsan videoyu üzüntüyle izlediğini aktaran Pakdemirli, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” dedi.