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Bakan Pakdemirli'den sıcaklık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sıcakların artmaya devam edeceğini bildirerek, “Yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz” dedi.


Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Pakdemirli,”2 Eylül 2020 Çarşamba günü, Eylül ayının uzun yıllar sonra en yüksek sıcaklık rekorları kaydedildi. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor! Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül 2020 tarihinde sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Pakdemirli'nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

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