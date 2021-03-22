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Bakan Pakdemirli'den TBMM bahçesine düşen yıldırıma ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine sabah yıldırım düşmesi sonucu zarar gören ağacın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yaşamına devam ettiğini belirtti.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Meclis bahçesine yıldırım düşmesi sonucunda zarar gören ağacın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yaşamına devam ettiğini belirtti. Pakdemirli paylaşımında, “TBMM bahçesine düşen yıldırımda zarar gören asırlık doğu çınarı, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle yaşamına devam ediyor. Geleceğe nefes olan arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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