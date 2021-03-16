Bakan Pekcan: “Dış Ticaret Meslek Liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için insan kaynağı yetiştirecek”

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Ortak Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Hülle katıldı. Programda konuşan Bakan Pekcan, “Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin ortak çalışması ile belli okullarımız Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı. Bu okullarımızda günümüzün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıklar ve altyapı tamamlandı. Bugün bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak alt protokol ile işbirliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal, süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu çerçevede özellikle protokolümüzün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklarımızdan hem de İhracatçılar Meclisimizden temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurullarımızı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile gençlerimize yatırım yapıyoruz”

Ticaret Bakanlığının ihracatı desteklediğini ve ülke geneline yayılmasının sağlanması konusunda politika geliştirmeye devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta yeni Ekonomi Reformları kapsamında açıkladığı üzere ekonomimizi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için de nitelikli iş gücünün önemini göz ardı edemeyiz. Tüm ekonomik yapımız için olduğu gibi dış ticaret politikalarımızı şekillendirirken de, gençlerimizin eğitimi konusunda atacağımız her bir adımın son derece önemli ve belirleyici olduğunun farkındayız. Tüm bu çalışmalarımızın yanında, daha da temele, lise düzeyine inerek, gençlerimizin eğitimi ile ilgili çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan, ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz” dedi.

“Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere staj, burs ve istihdam imkanları sağlanacak”

Bakan Pekcan, öğrenciler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların yeni nesil Dış Ticaret Meslek Liseleri olarak faaliyet gösterilebilmesi adına çalıştay gerçekleştirildiğini söyledi. Bu çalıştayda hem müfredat hem de okulların yapısına ilişkin önerilerin değerlendirilmeye alındığını belirten Bakan Pekcan, “Bu kapsamda, E-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklenmiştir. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden, İngilizcenin yanı sıra, ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alınmıştır. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmasını, beceri eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslar ile söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalar ile öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Dış Ticaret Meslek Liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için insan kaynağı yetiştirecek”

İlk aşamada İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir illerinden başlanacağını bilgisini veren Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimiz ile yola çıktık. Öğrencilerimiz bu okullarımızda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacaklar. Bu vesileyle, ilgi duyan tüm öğrencilerimize, buradan sesleniyorum, kendilerine çağrı yapıyorum. Dış Ticaret Meslek Liselerine kayıt yaptırmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Tabii tüm ihracatçı birliklerimizden ve sanayicilerimizden de bu okullara destek istiyoruz. Keza öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizden uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini Dış Ticaret Meslek Liselerine yönlendirmelerini rica ediyorum. Bakanlığımızın bürokratları da bu okullarda görev yapacaklar, değerli öğretmenlerimize her aşamada destek vermeye devam edeceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleri ve iş birliğinde ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil, yüz yıl sonrasına da yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Meslek liseleri ile ilgili bu projemiz Bakanlığımızın diğer projeleri ile oldukça uyumlu bir projedir. Sizlere belirttiğim üzere 81 ilde İhracata İlk Adım Programımızla ihracatımızı ülkemiz geneline yayıyoruz. İşte yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz Dış Ticaret Meslek Liselerimiz de 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun olan gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir.”