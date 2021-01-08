Bakan Pekcan: ”Firmalarımıza yurt dışında çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz”

Bu sayede Bakanlık olarak firmalarımıza iş birliği kuruluşlarımız aracılığıyla yurt dışında çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ilk Türkiye Ticaret Merkezi'nin ABD'nin Şikago kentinde açılması üzerine TOBB İkiz Kuleler'de tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda Bakanlık temsilcileri ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yılın ilk çalışma haftasında 2021'e böylesine bir açılışla başlamaktan, Şikago'da Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) faaliyete başlıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, ”Kurumsallaşma ve kurumsallık; ekonomik verimlilik ve etkinliğin sağlanması bakımından her zaman önemli bir yer tutmuştur. Özel sektör firmalarımızın kurumsallaşmasını arzu ediyoruz; devlet hizmetlerinin her zaman daha kurumsal bir biçimde sunulması için çalışıyoruz. Yurt dışındaki Türkiye Ticaret Merkezleri modelimiz de aslında bir kurumsallaşma hikayesidir” diye konuştu.

Özel sektör-kamu iş birliği ile oluşturulan Türkiye Ticaret Merkezleri'nin önemini vurgulayan Pekcan, ”Yurt dışında bir veya birden farklı sektörden firmalarımızı bir arada toplamakta, onlara ortak imkanlar sunmakta ve maliyet avantajı sağlamakta, bunları yaparken de Türk ürünlerinin tanıtımında güç birliği sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere küresel rekabet ortamı her gün değişmekte; yeni kavramlar, kurumlar ve enstrümanlar ortaya çıkmaktadır. Bu da iş insanlarımızı, ihracatçılarımızı, politika yapıcılar olarak bizleri ve ilgili tüm ekonomik aktörleri küresel rekabette farklı yol ve yöntemler geliştirmeye, yenilikçi olmaya yöneltmektedir. İşte TTM'ler de tarif ettiğimiz bu yeni yaklaşımın bir ürünüdür. Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza yönelik çok farklı niteliklerde, farklı destek programları yürütmekteyiz ve her geçen gün de bu programlara yenilerini eklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak temel amaçlarının bir taraftan ihracatı artırırken bir taraftan da üretim ve ihracatta markalaşma, katma değer, yerli üretim, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirleri ile entegrasyonu geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Pekcan, ”Temelde bu amaçlara hizmet etmek üzere kurulan Türkiye Ticaret Merkezleri, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması amacıyla, Türk firmalarını bünyesinde barındıracak şekilde, özel sektör kuruluşlarımızca yurt dışında açılan ve mağaza/ofis/depo/showroom gibi birimlerden en az birine sahip olan merkezlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak Türk firmalarını bünyesinde barındırmak üzere iş birliği kuruluşlarımız tarafından açılan bu merkezlerimizi ilgili mevzuatımız çerçevesinde, maddi ve teknik manada destekliyoruz. Bu sayede, Bakanlık olarak firmalarımıza, İş birliği Kuruluşlarımız aracılığıyla, yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

TTM'lerin kurulabilmesi için iş birliği kuruluşları tarafından oluşturulan bir projeyle veya bu kuruluşların diğer iş birliği kuruluşları ile ortaklık halinde oluşturdukları bir proje ile Ticaret Bakanlığına başvuru yapılması gerektiğini vurgulayan Pekcan, ”Bugün açılışını yaptığımız Chicago Türkiye Ticaret Merkezimiz de TOBB öncülüğünde kuruluş sürecini tamamlamıştır. Örnek bir Ticaret Merkezimiz olmaktadır. Bakanlık olarak TTM modelimizi hayata geçirmeden önce de ‘2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği'miz kapsamında firmalarımızın yurt dışında açtıkları birimlerin kira giderlerini desteklemekteydik. TTM'ler ile bu desteğimizi daha da kapsamlı ve kurumsal bir hale getirmiş olduk. Türkiye Ticaret Merkezleri ile özel sektör kuruluşlarımızı da devreye sokarak yeni bir model oluşturduk. Bu şekilde, 2014 yılında yürürlüğe giren ‘Türkiye Ticaret Merkezleri' kararımız çerçevesinde yurtdışında açılan TTM'lerde firmalarımıza avantajlı maliyetlerde fiziki alanlar sağlanmaktadır. Firmalarımız ürünlerini veya numunelerini sergilemek/depolamak, müşterileri ile ilişkilerini yürütmek üzere birim veya ofislere sahip olmaktadır. Bunun yanında bakanlığımız desteği ile istihdam edilen TTM personeli, firmalarımıza, ülkedeki iş ve işlemleri ile ilgili hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri sunmakta; kendilerine ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktadır. TTM'ler aynı zamanda bakanlığımızın yurt dışındaki ticaret müşavir ve ataşeleri ile de yakın iş birliğinde çalışan; Bakanlığımızın temsilciliklerinin etkin desteğinden yararlanan yapılardır” ifadelerini kullandı.

TTM'lerin Türk firmalarına yurt dışında fiziken var olma, yurt dışında depolama, lojistik, tanıtım ve pazarlama bakımından çok önemli, çok değerli imkanlar sunduğunu aktaran Bakan Pekcan, ”TTM'ler adeta Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtım ve lojistik üsleri olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahiptir. Hâlihazırda TİM koordinasyonu ile İngiltere (Londra), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ve ABD'de (New York) olmak üzere üç merkezde Türkiye Ticaret Merkezleri destek kapsamında bulunmaktadır. New York'taki merkezimiz halı, hazır giyim, ev tekstili, iş kontratları ve deri; Dubai'de bilişim ve mobilya, Londra'da ise 2 farklı lokasyonda bilişim ve seramik olmak üzere 8 farklı sektörde TTM'lerimiz faaliyettedir. Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir” şeklinde konuştu.

ABD'nin ve Şikago'nun ticaretteki önemine değinen Bakan Pekcan şunları söyledi:

”Hepimizin bildiği üzere ABD, yüksek nüfusu ve gelir seviyesi ile ülkemiz ürün ve hizmetleri için büyük bir pazar konumundadır. Şikago'da açılan bu TTM, Şikago ve Ilinois bölgesindeki potansiyelin değerlendirilmesi, bölgedeki ithalatçılar ile bağlantıların kurulması ve ülkemiz ihracat sektörlerinin tanıtılmasına imkan sağlayacak yeni ve çok değerli bir platform olacaktır. Şikago'nun bulunduğu Orta Amerika Bölgesi, Amerika kıtasının en büyük organize sanayi bölgesini, ABD'nin en büyük fuar ve sergi alanını, hava kargo taşımacılığı yoğunluğunda dünya üçüncüsü ve uçuş yoğunluğunda lider olan O'Hare Havalimanı'nı, otomotiv sektörünün kalbi Detroit'i ve pek çok büyük ölçekli üretim tesisini barındırarak adeta ABD'de sanayinin kalbi konumundadır.”

Şikago'nun yer aldığı İlinois eyaletinin ABD'nin yoplam ithalatında ilk 5 sırada yer aldığını söyleyen Pekcan, ”Illinois eyaletinin ithalatında, açılışını yaptığımız TTM'mizin barındırdığı sektörlerle uyumlu olarak makine ve aksam ve parçaları, kimya ürünleri, otomotiv ve aksam parçaları, çelik, mobilya, konfeksiyon ürünlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Öte yandan ABD ile ikili ticaretimizin artırılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalarda tekstil, konfeksiyon, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, makine, seramik, çimento, mermer ve deri ürünleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiş olup, TOBB koordinasyonunda açılan Şikago TTM'mizin faaliyette bulunacağı sektörler, söz konusu öncelikli sektörlerimizle de uyum göstermektedir” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladığını hatırlatan Pekcan şunları kaydetti:

“Pandemi koşullarına rağmen yüzde 13,5 gibi ciddi bir artışla 10.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. ABD, bu yıl ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke arasında 1'inci sırada yer aldı ve ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İngiltere'den sonra İtalya ve Irak'ı da geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. Şimdi ise önemli olan ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'daki TTM'nin de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyor, TTM'mizin açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Halihazırda New York Manhattan'da, New York'un en prestijli lokasyonlarından birinde TTM'miz faaliyetini sürdürüyor. Bugün açılışını yaptığımız Şikago TTM ile de ihracatçımıza ve Türk ihraç ürünlerinin prestijine yaraşır yepyeni bir mekanı firmalarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Şikago TTM, modern bir binada ofis, depo, shoowroom ve diğer ortak alanlarla ihracatçımıza hizmet vermeye başlıyor.”

Bakan Pekcan, tüm ihracatçı firmaları yurt dışındaki TTM'lerde bulunmaya, TTM'lerin sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ederek, ”Yeter ki ihracatçımız istesin, her zaman ve dünyanın her yerinde ihracatımızı artıracak potansiyeli ve fizibilitesi olan yeni TTM'leri hayata geçirmeye ve ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en stratejik ihracat pazarlarımızdan biri olan ABD pazarında açılan bu önemli merkezin ülkemize, milletimize, siz değerli firmalarımıza ve tüm ihracat ailemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.