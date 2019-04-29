Bakan Pekcan 'Pazarcı Esnafı Eğitimine' katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazarcı esnafına yönelik düzenlenen 'Pazarcı Esnafı Eğitimi' etkinliğine katıldı. Bakan Pekcan, "Ticaret hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümü için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Pazarcı Esnafı Eğitimi' etkinliğine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların ekonominin temel taşı ve sosyal yapının omurgası olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sermayesini, alın teriyle ve bilek gücüyle birleştirerek halka hizmet sunduğunu ve herkesin hayatını kolaylaştırdığını anlatan Bakan Pekcan, "Sizler şehirlerimizin tüm semtlerinde, tüm mahallerimizde, yaz, kış, kar, yağmur, çamur, sıcak, soğuk dinlemeden vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyorsunuz. Çok önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Bu yaptığınız hizmet hepimiz için çok önemli ama pazarlarımız sadece bizim alışveriş yaptığımız yerler değil aslında, toplumumuzda geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşattığımız mekanlar, hayatımız için önemli bir iş yapmaktasınız. Bizlerde vatandaşlarımıza hizmet götüren esnaf ve sanatkarlarımızın, ne kadar önemli bir kesim olduğunun farkındayız, biliyoruz ve bakanlık olarak tüm çalışmalarımızda bunu önemle dikkate alıyoruz. " diye konuştu.

"Güçlü esnaf, güçlü ekonomi" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini ve çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının giderilmesi ve ticarette karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütüyor. Esnaf ve sanatkarımızın her zaman arkasında bulunuyoruz. Bu vesileyle de birçok düzenlemeyi de hayata geçirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnafın işini büyütme ve geliştirmede en büyük sıkıntısının "Krediye Ulaşım" olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Biz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) sayesinde esnaf ve sanatkarımıza bir yıla kadar yüzde 4, bir yıldan fazla yüzde 5 kredi faiziyle kredi kullanmalarına imkan tanımış bulunuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaflara kolaylıklar sağladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, esnafların yeni araç alımlarında ÖTV istisnası getirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, emeklilik sonrası esnaflık faaliyetlerine devam eden esnafların Sosyal Güvenlik Prim ödemelerini kaldırdıklarını anlattı.

Pekcan, Basit Usül ile vergilendirilmeye tabi tutulan esnaf ve sanatkarların 11 bin liraya kadar olan kazançlarında vergi istisnası getirdiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, esnaflar için atılan her adımın takipçisi olduklarını anımsatan Bakan Pekcan, "Ticaret hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümü için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya devam ediyoruz. Biz her zaman arkanızda olacağız. Sizler bizim için önemlisiniz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen bu etkinliğin birincisinin Ankara'da gerçekleştirildiğini ve 10 şehirde daha düzenleneceğini duyuran Bakan Pekcan, "Bu vesileyle sizlerin, kendilerinizi geliştirme, işlerinizi geliştirme imkanı bulacağınıza inanıyorum. Bu eğitimlerin sizler içinde hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitimler esnasında sizlerinde göreceği gibi müşteri memnuniyeti, daha fazla müşteri demek. Bu da daha fazla kazanç daha fazla bereket demek. Şunun farkındayız, canlı pazarlar şehirlerimizin bereketidir, can damarıdır. Bizde bu bereketi korumaya ve sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini aktardı.

Konuşmasının sonrasında, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı ALİ KARACA tarafından Bakan Pekcan'a terazi hediye edildi.

Daha sonra etkinlik kapsamında pazar esnafına Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak Yilmaz tarafından 'İletişim, stres ve öfke yönetimi, müşteri ilişkileri' hakkında eğitim verildi.

Eğitim'in ardından memnun kaldıklarını anlatan pazarcı esnafları ise, "Geç kalınmış bir eğitim, daha önce yapılsa daha iyi olurdu ama şu an bile güzel, biz memnunuz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan pazarcı esnafı Osman Karaca, "Bakanımıza teşekkür ederiz. Bizi bilgilendiriyorlar, her konuda krediler olsun, esnafı kalkındırmak amaçlı, esnafı bilgilendirmek amaçlı seminerler düzenlenmesi güzel. Devletimizden Allah razı olsun, devlet esnafımız için elinden geleni yapıyor. Krediler veriyor, pazarcılar için kapalı pazar yeri yapıyor. Bunlar esnafımız için yararlı" ifadelerini kaydetti.

Diğer bir katılımcı olan Yusuf Demirtaş ise, "Seminer çok güzel oldu. İnşallah devam ederse, dedikleri sözleri yerine getirirlerse çok güzel olacağını düşünüyorum. Pazarlarımıza ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.