Bakan Pekcan: "(Şubat ayı ihracatı) Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bugüne kadar Şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken, biz 16 milyar doları da aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ankara'da bir otelde yapılan toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda Ticaret Bakanlığı ve TİM yetkilisi katıldı.

Bakan Pekcan, 2020 yılının pandemi nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin göstergelerde tarihsel düşüşler ve kötüleşmeler gözlendiğini söyledi. Bakan Pekcan, küresel ekonomide yüzde 3,5 daralma, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olan Avrupa Birliği'nin (AB), 27 ülke ekonomisinde yüzde 6,4 daraldığını, küresel mal ve hizmet ticaretinde yüzde 9,6 gerileme yaşandığını aktardı. Bakan Pekcan, küresel ekonomideki zorlu bir yıla rağmen Türkiye ekonomisi etkili önlemler ile diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığını belirtti. Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında Çin ile 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan 2 ülkeden birisi olduğunu açıklayan Pekcan, yılın 3. çeyreğine yüzde 6,3, son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2020 yılı genelini orta vadeli hedefinin de yüzde 1,5 üstünde artırarak yüzde 1,8 büyüdüğünü kaydetti.

“AB'nin toplam ithalatı içerisinde Türkiye'nin payı; yüzde 3,7 pay ile Norveç, Güney Kore ve Japonya'yı da geçerek 6. sıraya yükselmiştir”

Bakan Pekcan, 2020 reel Gayrı Safi Hasılalarındaki değişim oranlarını Türkiye'den başka sadece Çin'de pozitif yönde olduğunu söyleyerek, “Yüzde 2,3 olup ABD yüzde 3,5, Japonya; yüzde 4,8, Almanya; yüzde 5, Fransa; 8,1, İngiltere; 9,9 daralmıştır. İhracatta geçtiğimiz yıl, 3. ve 4. Çeyrekler itibariyle çok hızlı bir toparlanma ve artış trendimiz başlamıştır. 2020 yılının son çeyreğinde ihracatımız yüzde 6,7 oranında artış ile ilk defa 50 milyar doların üzerinde 51.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ihracatımız orta vadeli program hedefimizin de 3,8 milyar üzerine çıkarak 169 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. AB İstatistik Ajansı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre 2020 yılında AB'nin toplam ithalatı içerisinde Türkiye'nin payı yüzde 3,7 pay ile Norveç, Güney Kore ve Japonya'yı da geçerek 6. sıraya yükselmiştir. 2015 yılından itibaren üst üste 5 yıl Avrupa'nın ithalatında artış gösteren tek ülke Türkiye olmuştur” açıklamasında bulundu.

“Bu sene üreticimiz memnun”

Küresel ekonomide 2021 yılında bir toparlanmanın öngörülmesinin yanı sıra pandeminin de etkisinin yoğun olarak görüldüğünü belirten Pekcan, “Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bugün itibariyle kısmi açılış başladı. İnşallah biz de bütün tedbirlere uyarak, esnafımızı da küçük işletmelerimizi de bu süreçte başarılı, bereketli çalışmalar getirmelerini diliyorum. Bu sene üreticimiz memnun. Sanayi üretimimiz iyi gidiyor. İnşallah bugünden itibaren de esnafımız ve küçük işletmemiz de hayırlı ve bereketli kazançlarla bu konvoya dahil olacak. Pandeminin sebep olduğu ham madde fiyatlarındaki aşırı artışlar; lojistikte görülen zorluk ve dengesizlikler, uluslararası mali piyasalarda görülen faktörlerin tamamen yakından takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“(Şubat ayı ihracatı) Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir”

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını anımsatan Bakan Pekcan, "Dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere Şubat ayında da ihracatımız başarı grafiğini artırarak sürdürmüştür. Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bugüne kadar Şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken, biz 16 milyar doları da aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık. Ocak-Şubat ihracatları ile yıla oldukça hızlı başlayarak bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızın içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Şubat ayı rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Pekcan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Dış ticaret açığımızda da yüzde 15,3'lük bir azalma söz konusudur. Şubat ayında ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış ticaret açığımız 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 82,7 olurken; yılın ilk iki ayı itibariyle karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 79,5'tan yüzde 82,9'a yükselmiş bulunmakta. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 86,4; Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.”