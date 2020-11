Bakan Pekcan: "Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına katıldı. Bakanlık binasında düzenlenen ve videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Pekcan, covid pandemisinin, küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini, ne yazık ki pek çok diğer ülke ile birlikte Türkiye'nin de ikinci dalgayı yaşadığını bildirerek, “Bir taraftan hepimizin refahı için, ülkemizin gelişim ve kalkınması için üretim ve ihracat devam etmek zorunda... Sizlerin; ihracatçılarımızın büyük bir çaba ile ticari faaliyetlerinizi sürdürdüğünüzün farkındayız. Bu dönemde, sanal ticaret heyeti organizasyonlarımızla; sizlerin bu çabalarına destek olmayı amaçlıyoruz. İhracatçılarımızın pazara giriş olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının korunması için düzenlenen sanal ticaret heyeti ve sanal fuarlar organizasyonlarının tüm hızıyla sürdüğünü görmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayından bu yana “genel nitelikli” olarak 12 ülkeyi kapsayan 10 farklı sanal heyet programı düzenlendiğini hatırlatan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

“Endonezya'ya yönelik bu program; genel nitelikli olarak düzenlenen 11'inci sanal heyet programımız. ‘Sektörel nitelikli' heyetleri de dahil ettiğimizde; toplam 44 ülkeye yönelik 34 farklı sanal heyet organizasyonu yapıldığını; bu programlarda, 600'ün üzerinde firmamızın 1600'ün üzerinde yabancı firma ile buluştuğunu ve 5 bin 300'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yaptığını görüyoruz. Heyetlere ilave olarak 6 adet sanal fuarımızın da toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi ile tamamlandığını; ayrıca ifade etmek isterim. Sanal heyetler bir bakıma bizlere Türk ihracatçısının esnekliğini, dinamizmini, zorluk ve belirsizlikler karşısındaki çözümleme kabiliyetini göstermektedir. Bugüne kadar sanal heyet ve faaliyetlere gösterilen ilgi bizleri memnun etmiştir. Gelecek dönemlerde de; ‘yeni normalimizin' bir parçası olarak; sanal tanıtım faaliyetlerimize hep birlikte devam edebileceğimizi öngörüyoruz. Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz. Üretimimize, ihracat potansiyellerimize, rekabet gücümüze ve iş insanlarımızın dinamizmine güveniyoruz. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Endonezya'nın, her zaman daha fazla olmak isteyecekleri bir ülke pazarı olarak karşılarına çıktığını bildiren Bakan Pekcan, “Bir G20 ülkesi olan Endonezya, dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi konumunda. Böylesine büyük bir pazara 300 milyon doların da altında bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Endonezya'ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Bu tabloyu değiştirmemiz gerektiğini değerlendiriyor; ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabileceğimize; dış ticaret dengesini de lehimize doğru düzeltebileceğimize inanıyorum. Bizler resmi düzeyde, diplomatik ve hukuki manada Endonezya ile olan ikili ticaret altyapımızı güçlendirirken; sizlerin de Endonezya ile ilgili pazar stratejilerinizi geliştirmenizi bekliyoruz. El ele vererek istediğimiz sonuçları alacağımızı; coğrafi uzaklığa rağmen, Endonezya'ya çok daha fazla ihracat yapabileceğimizi değerlendiriyorum. Nitekim, düzenlediğimiz bu Sanal Ticaret Heyetine, makine, metal, kimya ve gıda gibi farklı sektörlerden çeşitli katılım olması da sevindiricidir” diye konuştu.

Endonezya ile ikili ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için müzakereleri devam eden Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) sonuçlandırılmasına büyük önem verdiklerini de aktaran Bakan Pekcan, “Ülkemiz ile Endonezya arasında bir serbest ticaret alanı kuracak olan bu anlaşmanın müzakerelerine pandemi döneminde de sanal ortamda devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Bu olumsuzlukları nasıl lehimize çeviririz” şeklinde konuşan Bakan Pekcan, “Bunları değerlendirerek bu olumsuzlukları da nasıl lehimize çeviririz, ticarete çevirebiliriz, ihracat artışına çevirebiliriz. Bunun üzerine çalışmalıyız” dedi.