Bakan Selçuk: “15 Temmuz tarihimizde bir kırılma noktasıdır”

Tüm Türkiye olarak her yaşta, her görüşte ve her yaklaşımdan insanımız bir araya gelip, ‘Biz buradayız, Türk milleti olarak varız ve Türkiye'nin geleceği olarak söz sahibiyiz ve canımızı feda etmek adına biz bu cesareti gösteririz' demişlerdir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren afişlerin de yer aldığı serginin açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu hatırayı her zaman yaşatmak, unutturmamak ve gerçekten çocuklarımıza milli şuur halinde bunun sahici bir şekilde yaşamasını sağlamak için bu fedakarlıkları hatırlatmak için fırsatlar olsun istiyoruz. Bizim Çanakkale Savaşı'nda da, Kurtuluş Savaşı'nda da ortaya koyduğumuz çabaların, gayretlerin bugün aynı şekilde hatırlanmasını ve nesiller boyunca da devam etmesini bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elbette 15 Temmuz tarihimizde bir kırılma noktasıdır”

15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğuna, dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “Elbette 15 Temmuz tarihimizde bir kırılma noktasıdır. Tüm Türkiye olarak her yaşta, her görüşte ve her yaklaşımdan insanımız bir araya gelip, ‘Biz buradayız, Türk milleti olarak varız ve Türkiye'nin geleceği olarak söz sahibiyiz ve canımızı feda etmek adına biz bu cesareti gösteririz' demişlerdir. Gerek şehitlerimiz, gerek gazilerimiz bu noktada her türlü övgüye layıktır. O günün kahramanlarını unutmak elbette mümkün değil. Bu darbe girişimini engellemeye çalışan başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kendilerinin ortaya koyduğu bu çabanın aslında bir cesaret sembolü olduğu da aslında açıktır. Çocuklarımıza anlatacağımız, ders kitaplarına koyacağımız bir cesaret örneğidir. Ölümü göze alan bu cesaret örneğinin aslında ‘vatan ne demektir, milli birlik ne demektir' bunun manasını ortaya koymak bakımından oldukça somut bir unsur olduğunu söylemek de mümkün” diye konuştu.

“Bugüne özel olarak hazırlanan çalışmaları burada özel bir koleksiyon olarak sergiliyoruz”

Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerce çizilen resimlerin yer aldığı sergideki eserleri inceleyen Selçuk, “Bugüne özel olarak hazırlanan çalışmaları burada özel bir koleksiyon olarak sergiliyoruz. Nesilden nesile bu şuuru kuvvetlendirmek için de bu sergi ve çalışmaların faydalı olduğunun farkındayız. Bu sergi aslında bize milletimizin her türlü durumla baş edebileceği konusunda bir tefekkür imkanı da vermiştir. Bu cesareti ortaya koymak, böyle bir sergiyle de onların hatırasını yaşatmak elbette çok önemli” şeklinde konuştu.