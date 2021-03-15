Bakan Selçuk, 81 ilin İŞKUR müdürleriyle toplantı yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 75. yıldönümünde 81 ilin İŞKUR müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı. İl müdürlerinden illerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, salgın sürecinde ortaya koydukları özveri için teşekkürlerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda yaptığı açıklamada, Akademik Çalışma Programı başvurularının başladığını bildirdi. Selçuk, “Bugün itibarıyla İŞKUR Akademik Çalışma Programı'mızı başlatıyoruz. İstihdama dair akademik çalışmaları olan gençlerimizin çalışmalarına destek olmayı ve çalışmalarından yararlanmayı istiyoruz. Programımız akademik dünyayla İŞKUR'u birleştirecek” dedi.

Bakan Selçuk il müdürlerine, “İŞKUR Türkiye'miz için önemli bir kurum. Bugün İŞKUR'umuzun 75. yıldönümünde kurumsal çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak ve 2021 yılı vizyonumuza yön vermek için bir aradayız” ifadeleriyle seslendi. İŞKUR'un salgın sürecinde en yoğun olan kurumların başında geldiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bu süreçte tüm illerimizde gece gündüz demeden yoğun mesai yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı

İŞKUR'un işgücü piyasasının en önemli aktörü olduğuna değinen Selçuk, “Aktif ve pasif işgücü programlarıyla istihdamın arttırılması konusunda önemli çalışmalarımız var. Bizler tüm illerimizde vatandaşlarımıza İŞKUR aracılığıyla destek sağlıyoruz. İŞKUR, 2002 yılında özel sektörde 25 bin işe yerleşmeye aracılık etmişken, 2020 yılında salgına rağmen 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Son 18 yılda işe yerleştirilen kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Salgın sürecinde İŞKUR, şu ana kadar 3 milyon 763 bin çalışanımıza yaklaşık 30 milyar TL kısa çalışma ödemesi, 2.5 milyon kişiye 9,3 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yaptı. 3,2 milyon kişiye de 3,5 milyar TL tutarında prim mahsuplaşması yapılarak Normalleşme desteği sağlandı” ifadelerine yer verdi.

“Sizlerden, işgücü programlarımızı daha etkin bir şekilde illerimizde tanıtmanızı istiyoruz” sözleriyle il müdürlerine temennide bulunan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği günden bugüne 1.2 milyon vatandaşımıza aktif işgücü programlarla hizmet vermiş durumdayız, 909 bin kişiye de işbaşı eğitim programlarımızla mesleki tecrübe kazandırdık. İşbaşı eğitim programlarımızı çok önemsiyoruz. İşbaşı eğitim programını güncelleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, İş'te Anne Programı'nı hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz programlarla aile ve iş hayatını destekliyoruz. İş'te Anne Programımız ile annelerimizin aktif işgücü programından yararlanmalarını teşvik ediyoruz. Hedefimiz; geleneksel mesleklerin yanı sıra geleceğin mesleklerini gençlerimize kazandırabilmek. Geleneksel mesleklere sahip çıkacak, geleceğin mesleklerini de işbaşı eğitim programlarımızla destekleyeceğiz. Bir diğer hedefimiz; engelli kardeşlerimizin istihdama kazandırılması. 400 bini aşkın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.”

Engelli hibe desteği başvurularının artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Selçuk, “Birçok faaliyetimizi e devlete taşımayı istiyoruz. 150'ye yakın hizmetimiz e- devlet kapısında. İŞKUR tarafından sunulan hizmetlerimiz inşallah daha fazla dijitalleşecek” dedi.

İş ve Meslek danışmanlarının sahada aktif rol üstlendiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, “İş ve meslek danışmanlarımız vatandaşlarımızın İŞKUR'la tanışma aşamasında en somut irtibat noktaları. İş ve meslek danışmanlarımızın sayısı 5 bine yaklaşmış durumda. Her dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de istihdam en önemli önceliğimiz olacak. Salgın sürecinde en önemli hedefimiz işi koruyabilmekti. Hedefimiz hem işi istihdamı korumak ve arttırabilmek. İŞKUR kampüs ve iş kulüplerimiz de etkin roller üstleniyor. 68 ilde 76 noktaya ulaşmış durumdayız. Türkiye genelinde hizmet vermediğimiz hiçbir nokta kalmasın istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İstihdam kalkanı paketiyle salgın sürecinde işçi, işveren ve işin yanında olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, “Bu yılın, işsizliğin azaldığı, vatandaşlarımızı istihdamla buluşturduğumuz bir sene olmasını diliyorum” dedi.

İl müdürleri ve İŞKUR çalışanlarına teşekkür eden Bakan Selçuk açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“İllerimizde firmaları ziyaret edip teşviklerimizi anlatmaya devam etmenizi önemsiyoruz. Milletimize hizmet noktasında hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte İŞKUR'umuzu daha da ileri bir noktaya taşıyacağız. Sizler bizim 81 ilimizdeki temsilcilerimiz, ekonomik hayatın en önemli paydaşlarından birisiniz. İŞKUR'umuzun doğum günü kutlu olsun, nice yaşlara. İŞKUR'umuza hep birlikte sahip çıkalım ve asırlık yıllarını da görelim.”

Toplantıya Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, Genel Müdür Yardımcıları Nadide Yiğiteli, Samet Güneş ve Selçuk Koç da katıldı.