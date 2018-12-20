Bakan Selçuk: "Bağımlılıkla mücadele kapsamında 400 bin kişiye eğitim verildi”

Gençlik Spor Bakanlığı Tiyatro Salonu'nda, ‘Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor' programı kapsamında sahnelenen "Uçurum" adlı tiyatro oyununun gala gösterimi gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MÜSİAD Ankara İl Başkanı İlhan Erdoğan, bakanlık personeli, davetliler ve basın mensupları katıldı.

“400 bin kişiye eğitim verildi”

Bakan Selçuk, “Uçurum” adlı tiyatro oyununun Ankara gösteriminde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendi Bakanlığımızın konusu olan uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bizim kanayan yaramız. Aile yapımızı derinden etkiliyor ve gençlerimizi, ailelerimizi korumak hepimizin sorumluluğu. Bir sivil toplum kuruluşunun bu alana dikkat çekmesi bizim için çok önemli. Hükümet olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Öncelikle 2018-2023 uyuşturucuyla mücadele eylem planımız var. Madde bağımlılığı olan gençleri tespit ediyoruz. Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında şu ana kadar 162 bin kadar kişiye eğitim verdik. Yine Yeşilay ile iş birliği içinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programımız kapsamında şimdiye kadar 400 bini aşkın kişiye eğitim verdik. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tanı ve tedavisi kadar, tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamak da çok önemli" diye konuştu.

“Geç kalınırsa genci kurtarmak zor”

Eğitim ve yayın faaliyetleriyle madde bağımlılığı konusuna dikkat çektiklerinin altını çizen Selçuk, “Bu çalışmaların amacı günü değil geleceği kurtarmak. Gerçekleştirilen çalışmayı çok değerli buluyorum. Başka illere de yayılması çok önemli. Madde bağımlılığıyla mücadelede geç kalındığında, o genci kurtarmak zor. Bunun için koruyucu ve önleyici çalışma yapmamız gerekiyor. Ne kadar genci kurtarırsak kendimizi o kadar şanslı hissediyoruz. Daha sonra sosyal hayata uyumlarını sağlıyoruz. Bu tiyatro oyunumuzun da gençleri ve toplumu bilinçlendireceğine inanıyorum. Dilerim bu çalışmalar gelecek açısından bir ışık olur” ifadelerini kullandı.

“Toplumu tehdit eden olgulara karşı mücadele edeceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “ Önemli mesajlar içeren oyunun galasında sizleri ağırlamaktan büyük sevinç duyuyorum. Bağımlılık, çağımızın önemli sorunlarından birisi. Bakanlık olarak, bağımlılığın her türlüsüyle mücadeleyi artırmamız ilgilendiğimiz konulardan biri. Bugün de bununla ilgili bir tiyatro eserini gerçekleştireceğiz. Bu tiyatro oyunu kapsamında başta MÜSİAD il başkanını ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı çalışmalara her zaman kapımız açık. Aile Bakanımızla da bu değerli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Başta Aile Bakanlığı olmak üzere toplumu tehdit eden tüm olgulara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadele sayesinde de gençlerimize dokundurmayacağız. Hiçbir gencimizi, hiçbir uyuşturucu şebekesinin eline düşürmemek için çalışmalar yapacağız. Tüm birimlerimizle uyuşturucuyla mücadele noktasında teyakkuz halinde, sporun terörü yenen gücüyle tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Herkesi spor salonlarımıza davet ediyorum. Spor tüm kötülükleri yenmede önemli bir araç. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

“MÜSİAD bayrağı devralmıştır”

MÜSİAD İl Başkanı İlhan Erdoğan da, “İş adamları dernekleri arasında MÜSİAD, sosyal sorumluluk projelerinde bayrağı devralmıştır. Bu tiyatro gösterisini, bakanlığımız sayesinde değişik şekillerde göstermek istiyoruz. 50'ye yakın oyunumuz olacak. Bizim yapıp, sizin destekleyeceğiniz oyunlarımız için sizden katkılarınızın devamını bekliyoruz. Sizlerin de bu konulardaki sorumluluğunuzu ve hassasiyetinizi görüyor, gereğini yapacağınızı biliyorum” şeklinde konuştu.