Bakan Selçuk engelli öğrenciler ve aileleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde özel öğrenciler ve aileleriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde özel öğrenciler ile bir araya geldi. Özel öğrencilerin müzik dinletisine Bakan Selçuk da eşlik etti. Bakan Selçuk, buluşmanın ardından Türkiye'nin dört köşesinden özel öğrencilerin aileleriyle video konferansta bir araya geldi. Aileler eğitim alanındaki taleplerini Bakan Selçuk ile paylaştı, çözüm yolları ele alındı.

4. sınıf öğrencileri Alper Samet Dede, Yiğit Alp Yöntem, 5. sınıf öğrencileri Bekir Balkan Albay, Eyüp Buğra Abacı ve Aslı Yoldaş ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Bakan Selçuk, duyduğu her melodiyi çalabilen ve “mutlak kulak” olarak isimlendirilen yeteneğe sahip Alper Samet Dede'nin kemanıyla çaldığı “Vardar Ovası” türküsüne eşlik etti. Bakan Selçuk, “Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde yapmamız gereken en önemli iş, kafalarımızın içinde başlıyor, empati kurmak” diyerek, özel gereksinimi olan vatandaşları daha iyi anlamak ve sosyal çevredeki yaşamlarını kolaylaştırmak, normalleştirmek için ilk önce farkındalığın pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Yaptığımız tüm çalışmalarda öğrencilerimizin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyoruz”

Özel eğitim ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitim hakkını güvence altına almanın Bakanlığın asli yükümlülüklerinden olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda engelli öğrencilerimizin eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmak bizim önceliğimiz. Bilmenizi isterim ki biz, sadece bugün değil; her gün, her şart altında, bu farkındalıkla özel evlatlarımıza ve sizlere daha çok ulaşma ve destek sağlama gayretindeyiz. Kafaların içindeki engelleri kaldırmak, özel gereksinimli her bir evladımızın eğitim hakkını korumak için biz buradayız.”

“Özel gereksinimli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini sürekli olarak dinamik tutma çabasındayız”

Salgın sürecinde de özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine yönelik özel içerikler hazırladıklarına dikkat çeken Bakan Selçuk, ‘ÖzelimEğitimdeyim' mobil uygulaması ve ‘Okuyan Balık' gibi etkileşimli dijital ve basılı kaynaklarla özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini sürekli olarak dinamik tutma çabasında olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, TRT EBA kanallarında her derse işaret dili çevirisi eklendiğini, işaret dili eğitimi verildiğini, kanallarda özel gereksinimli öğrenciler için “özel eğitim kuşağı” olduğunu da hatırlatarak, uzaktan eğitimdeki etkileşimi güçlendirmek için yeni projeler üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında 5 engel grubuna ait 715, ailelere yönelik 12 kurs programı bulunuyor

“Özel evlatlarımız siz anne babalara, bizlere ve öğretmenlerine verilmiş son derece hassas emanetlerdir” diyen Bakan Selçuk, bu emanete sahip çıkmanın ailelerin olduğu kadar Bakanlığının da mesuliyetinde olduğunu belirtti. Özel çocukların velilerinin tüm veliler içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, daha fazla duygusal ve maddi yükü sırtlanan anne babaların yalnız ve çaresiz olmadıklarının altını çizdi.

“5 engel grubuna ait 715 kurs programı mevcut”

Türkiye genelindeki hayat boyu öğrenme kurumları aracılığıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fiziksel, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri için hazırladıkları birçok çalışma olduğunu ifade eden Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Görme, işitme, ortopedik engelli bireyler ile otizmi olan ve zihinsel engelli çocuklarımız için eğitim öğretim çalışmalarımızı bilimsel veriler doğrultusunda derinleştirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için sistemde 5 engel grubuna ait 715 kurs programı mevcut.”

12 başlıkta kurs programı

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ailelere duygusal destek vermek, bilgilerini artırmak ve işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Selçuk, ilk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine yönelik kurslar hazırladıklarını, şu an 12 başlıkta kurs programı bulunduğunu söyledi. Selçuk, aileler için tanımlanan programların normalde 12 kursiyerle açılabilirken hayat boyu öğrenme kurumlarında bir kişinin talebiyle dahi başlatılabildiğini hatırlattı. Selçuk, kurs almak isteyen velinin kendisine en yakın hayat boyu öğrenme kurumuna doğrudan başvurması ya da bu kurumun internet sayfasından talebini bildirmesinin mümkün olduğunu belirtti.