Bakan Selçuk "Hayallerinizi sınırlandırmayın" demek için video konferansla derse bağlandı

Bakan Selçuk, yoğun programı nedeniyle okula gidemeyince, öğrencilere Ankara'dan makam odasından video konferansla konuk oldu.

Kadir Boylu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Özkan, öğrencilerine kültürel değerleri aktarmak için, “Büyüklerden Küçüklere Hikayeler” adlı bir proje başlattı. 6'ncı sınıf öğrencisi Yaşar Özkan “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüşebiliriz” deyince Bakanlığa mektup gönderildi. O mektuplardan birkaç gün sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video konferansla derse konuk oldu.

İlk sözü buluşmanın mimarı, Yaşar Özkan aldı. Özkan, Bakan Selçuk'a teşekkür ederek "Öğretmenimiz bize bu projeyi anlattığında ben sizinle de görüşebileceğimizi söylemiştim, arkadaşlarım da bana gülmüştü. Çok üzülmüş ve sizin bizimle konuşmayacağınızı düşünmüştüm. Sizi gördüğüm ve sizinle konuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Bakan Selçuk da buluşmaya aracı olduğu için asıl kendisinin minik Yaşar'a teşekkür borçlu olduğunu söyleyerek, "Asla hayallerinizi sınırlamayın. Bir şeyin olup olmayacağına önceden karar vermeyin. Önce çabalayın, uğraşın. Olmazsa yeni bir hedefe yönelirsiniz" mesajını iletti.

Sınıftaki yönetici ve öğretmenleri de selamlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere olan sevgileri ve başarmak konusunda motivasyonları oldukça hedeflere ulaşılabileceğinin altını çizdi. Bakan Selçuk'un eğitimcilere mesajı "Yeter ki çocuklarımızı sınırlamayalım" oldu.

Öğrencilerden Bakan Selçuk'a zor sorular

Yarının gençlerinin oldukça zor ve bir o kadar içten soruları, Selçuk'u bazen gülümsetti, bazen de duygulandırdı.

Başarı ve mutluluğun kapılarını açacak tek bir anahtar sözcük isteyen Melahat Şişman'a Bakan Selçuk, "Kalbinizden geçen neyse onu yapmaya çalışın" oldu. Bakan Selçuk kendisi için başarının ‘hayatla uyum içerisinde, insanlara ve insanlığa hizmet ederek, doğayla barış içerisinde yaşayabilmek' olduğunu anlatarak "Kendi hayatıma bakarsam çalışmak, disiplinli olmak ve sevdiğim işlerle meşgul olmak çok üzerinde durduğum kavramlar. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayat boyu çalışmamış olursunuz, o sizin zaten hobinizdir, hem de size para verirler. Popüler olan ya da herkesin yaptığı işi değil de sizin kalbinizden geçen iş neyse onu yapmaya çalışırsanız o zaman başarı ve mutluluk çok daha kolay gelecektir" cevabını verdi.

Son sınıf öğrencisi Yasin Akkan "Vatan sevgisi davranışa nasıl yansımalı?" diye sordu. Bakan Selçuk ise soruya Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatarak yanıt verdi. Selçuk "Eğer yaptığınız işi dürüst, namuslu, harama bulaşmadan yaparsanız o zaman zaten vatanseversinizdir. Vatanseverlik sadece savaşlarla, şiirlerle ilgili değildir. Sınıfın içinde de vatansever olunur. Eğer bir başkasıyla değil kendinizle yarışırsanız, büyüklere saygı, etrafı temiz tutma konusunda örnek öğrenci olursanız vatanseversinizdir. Yoldan geçen bir taşı kimseye zarar vermesin diye kaldıran kişi de vatanseverdir" ifadelerini kullandı.

"Size tek bir tavsiyem olacak olsa o da ‘çok kitap okumak' olur"

Bakan Ziya Selçuk, çocuklara mutlaka bir hobi edinmeleri gerektiğini de öğütledi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Çift kanatlı olmak istiyorsanız sanat ve sporla da ilgilenin. Notlarınız düşük olur, yüksek olur, çalışırsınız, yükseltirsiniz, değiştirirsiniz ama kişiliği güçlü iyi bir insan olayım derseniz mutlaka sanatla ilgilenin."

Bakan Selçuk, en çok etkilendiği kitabın pek çok kişi gibi “Küçük Prens” olduğunu, hangi yaşta, kim okursa okusun farklı etkiler oluşturduğunu söyledi.

"Size tek bir tavsiyem olacak olsa o da ‘çok kitap okumak' olur" diyen Selçuk, üniversite sınavında başarılı olanların da dershaneye giden, çok soru çözen değil; çok okuyanlar olduğunun altını çizdi. Bakan Selçuk, çocuklara "Kendi kendinizle yarışın, kitapları ayna karşısında yüksek sesle okuyun. O zaman sessiz bir etkinlik değil hitabetinizi de geliştirecek bir şey yapmış olursunuz" diye seslendi.

Bağlandığı okulun artık kendi iliyle değil dünyayla yarışmak gibi bir görevi olduğunu belirten Bakan Selçuk, öğrenciler aracılığıyla anne babalarına da selam gönderdi. Selçuk öğrencilere "Ziya Hoca'nın selamı var, bize daha çok kitap alın deyin" dedi.