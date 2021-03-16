İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk: "Hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz ’Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor’ diyebilmek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünya genelinde okullarda eğitimin nasıl devam ettiğine yönelik bir tablo yayınladı. Bakan Selçuk, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.