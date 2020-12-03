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Bakan Selçuk: "Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, bir öğretmenin elleriyle ördüğü "Nesli Bebek" isimli örgü bebeğin de fotoğrafını paylaştı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma” ifadelerini kullandı.

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