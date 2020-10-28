İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk: “İfade özgürlüğü, hiçbir kutsalı hedef alma hakkını vermez”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ahlaksız karikatürünü kınadığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ahlaksız karikatürünü kınadığını ifade etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu dergi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İfade özgürlüğü, hiçbir kutsalı hedef alma hakkını vermez. Nefret söylemine devam eden Fransız dergisinin değerlerimize ve Cumhurbaşkanımızın şahsına yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor, her türlü inanca ve kültüre saygılı bireyler yetiştirmeye devam edeceğimizi yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.