Bakan Selçuk, İİT Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı'na katıldı

Esra Albayrak, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Burkina Faso'ya gitti.

Bakan Selçuk mevkidaşları ile ikili görüşmeler yaptı

Bakan Selçuk, İİT üyesi ülkelerin kadından sorumlu bakanları, İİT'ye bağlı kuruluşlar, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer aldığı 2 gün süren program kapsamında 7.Bakanlar Konferansı'na katıldı. Türkiye'nin 6. Dönem Başkanı olduğu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda Zehra Zümrüt Selçuk, Dönem Başkanlığı'nı Burkina Faso'lu mevkidaşına devrederek, İTT üyesi Bakanlar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

“İİT Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı Düzenlenmesi Ve İİT Kadın Danışma Konseyi Kurulması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önerildi”

Temasların ilk gününde, 6. Dönem Başkanı olarak açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bakanlar konferansının yapılmasında öncü girişimleri olduğunu hatırlatarak, 2006 yılında İİT Bakanlar Konferansı yapılmasını ve 2016 yılında Kadın Danışma Konseyi'nin kurulmasının önerdiğini belirtti.

Bakan Selçuk, 7. Bakanlar Konferansı'na katıldı, Dönem Başkanlığı'nı Burkına Faso'ya devretti

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı Bakanların katılım sağladığı oturumlar ile gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan konferansın Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni'nde konuşan ve Dönem Başkanlığını Burkina Faso'ya devreden Bakan Selçuk, Türkiye'nin kadının toplumdaki statüsünü iyileştirmek için yaptığı çalışmalarla dünyada ve İslam coğrafyasında model bir ülke konumunda olduğunu belirterek “Türkiye olarak, İslam ülkelerinde ailenin ve kadının statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almaları için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında İstanbul'da 13. İslam Zirvesi'nde sunduğu öneri ile İTT Kadın Konseyinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, bu kapsamda büyük çalışmalara imza atıldığını vurguladı.

“Ailenin güçlenmesinin toplumun güçlenmesi için ön koşul olduğuna inanıyoruz”

Türkiye'de aileyi ve kadının güçlendirme yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ve ailenin bir toplumun temel yapıtaşı olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Ailenin bir toplumun temel yapıtaşı oldu. Kadınların ve kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli gelişme kaydedildi, Kadınlarımızın yüzde 97'sinin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlandığını ve bebeklerini hastane ortamında dünyaya getirdiklerini gururla ifade edebiliriz. Bebek ölüm oranları son 5 yıl içinde yüzde 24 oranında azalmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca kadına karşı şiddeti insanlığa ihanet olarak gören bir bakış açısıyla çalıştıklarını dile getirdi.

“Karar alma mekanizmalarındaki kadın oranını arttırdık”

Kadınların karar alma mekanizmalarından bulunmasının kadın bakış açısının politikalara yansıması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, son 16 yılda parlamentodaki kadın milletvekili oranın yüzde 4,4'den yüzde 17.45'e yükseldiğini ve ayrıca uzmanlık gerektiren mesleklerde (avukat, akademisyen, bankacı, hakim, mimar, öğretmen) gibi alanlarda kadın oranının yüzde 33 bandının çok üstünde olduğunu belirtti.

İİT Kadın Danışma Konseyi'nin öneri ve katkılarıyla, Türkiye'de kadınların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir kadın güçlendirme merkezi kurulması yönünde çalışma başlattıklarını ifade eden Bakan Selçuk, üye ülkeleri pilot uygulamaya destek vermeye davet etti.

Bakan Selçuk, “ALLY for Future” Genç Kadınlar Liderlik Programı'nın Türkiye'nin dönem başkanlığında düzenlendiğini, her bir buçuk yılda bir yinelenmesinin planlandığını ve desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak da ALLY for Future Genç Kadınlar Liderlik Programı ile kadınların liderlik becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“45 ülkeden 55 genç kadın bu programa katılarak yaşam boyu sürecek bir dayanışma ağında yerlerini aldılar. Bu programın daha güçlü bir Müslüman kadın neslinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Konferansta ele alınan diğer projelerin yanı sıra, kadınlar için tasarlanan Mülteci Güçlendirme Merkezi projesinin altını çizmek istiyorum. İlki Türkiye'de başlatılacak olan bu projenin, yoğun sayıda mülteciye ev sahipliği yapan diğer ülkelerde de uygulanması planlanıyor.”

“Türkiye'de 10 yılda kadın istihdamı yüzde 63 oranında arttı”

Kadının işgücüne katılımını, ekonomik kalkınma için önemli gördüklerini belirten Bakan Selçuk, 2008 yılından bu yana kadın istihdamı toplam yüzde 63 oranında arttığını, kadınların işgücüne katılım oranının da yüzde 34'e yükseldiğini ve hedefin 2023'e kadar bu oranı yüzde 41'e çıkarmak olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, “2018 yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 121 bine çıktı. Kadın istihdam oranı, yüzde 29,7'ye, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,7'ye yükseldi.” diye konuştu.

“Türkiye insani kalkınma yardımları konusunda en cömert ülke”

Terörün, mezhepçiliğin ve zulmün İslami yaşam tarzıyla bir ilgisinin olmadığına değinen Bakan Selçuk, “Ümmeti bölen konular sadece masum insanların daha büyük acılar çekmesine sebep olmaktadır.” diye konuştu.

Ayrıca Bakan Selçuk, Türkiye'nin GSYH'nın yüzde 0.85'ini insani kalkınma yardımlarına ayırdığını belirterek bu konuda dünyanın en cömert ülkesi olduğunun altını çizdi ve uluslararası raporlara göre küresel ölçekte insani yardım gerektiren kişilerin % 71'inin İİT ülkelerinde yaşadığını, en fazla mülteci barındıran 10 ülkeden 8'inin İİT üyesi olduğunu ve dünyadaki 25 milyonu aşkın yerinden edilmiş insanların yüzde 61,5'ini İİT ülkelerinde yaşadığını belirtti.

“Filistinli kadınların yanındayız”

Konuşmasına Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Bakan Selçuk, ulusal ve uluslararası her ortamda Filistin'in ve Filistinli kadınların karşılaştıkları zulüm ve ayrımcılığı dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, kadın başarı ödül töreni'ne katıldı

Başkanlığını Sayın Dr. Esra Albayrak'ın üstlendiği Kadın Danışma Konseyi'nin önerileri çerçevesinde ilk defa verilen Kadın Başarı Ödüllerine Asya bölgesinden Türkiye (Kadın ve Demokrasi Derneği), Arap bölgesinden Filistin (Hiba Nazmi Al Hamdi) ve Afrika Bölgesinden Burkina Faso (RAMA Vakfı) layık görüldü.

Bu kapsamda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in Yönetim Kurulu üyeleri aldıkları ödülü Burkina Faso'da kanserle mücadeleyi destekleyen bir kuruluş olan KIMI Vakfı'na bağışladı.

Bakan Selçuk ve Dr. Albayrak Burkına Faso Cumhurbaşkanı Roch Marhc Kabore ve Fırst Lady Sıka Bella Kabore ile biraraya geldi

Bakan Selçuk ve Dr. Albayrak Burkino Faso Cumhurbaşkanı Roch March Kabore ve First Lady ile de bir araya geldiler. Görüşmede, ülkeler arası tecrübeler aktarıldı, işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Bakan Selçuk, Burkına Faso'lu mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Türk heyeti sonrasında Burkina Faso Kadın, Ulusal Dayanışma ve Aile Bakanı Helene Marie Laurence Ilboudo ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kadın, çocuk ve aile konularında yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Selçuk ve Türk heyeti, Büyükelçilikte düzenlenen programda kadın ve üreme sağlığına dair çalışmalarından bulunan RAMA Vakfı yetkililerinden bilgi aldılar

Bakan Selçuk, konferansın ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İİT üyesi ülkelerde kadınların güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar konuşuldu. Ayrıca Afganistan, Endonezya, Bangladeş, K.K.T.C, Lübnan, Mali, Pakistan ve Yemen heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

“Eğitimli kadınlar geleceği inşa edecek”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, TİKA'nın Uluslararası Medine Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlediği yardım programına da katılarak ihtiyaç sahibi kadınlarla buluştular.

Bakan Selçuk, bine yakın kadının katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların eğitimini çok önemsediklerini, eğitimli kadınların geleceği inşa edebileceğini belirtti.

Okulun Türk ve Burkina Fasolu çalışanlarıyla sohbet eden Selçuk ve Albayrak, ziyaret ettikleri sınıfta öğrencilere hediyeler verdi. Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar, TİKA yetkilileri, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can-Kaya'nın da katıldığı programda, kadınlara 500 kolilik yardım dağıtımı gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk ve Türk heyeti temasların ardından yurda döndü.