Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Mobil Okullar' ile mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için de 'Telafide Ben De Varım' programının uygulanacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "İlk kez 'Mobil Okullarımız' ile tarlalardayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, 'Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu' diye sordu. Cevabımız: Evet. İlk kez 'Mobil Okullarımız' ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız" ifadelerini kullandı.