İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk, kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde bulunan kadın konukevleri ile ilgili verileri paylaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından kadın konukevlerine ilişkin verileri paylaştı. Bakan Selçuk, 81 ilde Bakanlığa bağlı 110 kadın konukevinde 2 bin 717 kapasite, toplamda 145 konukevinde 3 bin kapasite ile hizmet verildiğini aktardı. Ayrıca Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu önleyici hizmetlerimiz kapsamında 81 ilimizde hizmet veren 145 kadın konukevi ile kadınlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.