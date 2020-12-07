Bakan Selçuk, kadınlara seçme seçilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

yıl dönümü sebebi ile Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bıraktı. Molozeye çelenk konulmasının ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün kadınlarımızın 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkının elde edilmesinin 86. yıl dönümü münasebeti ile huzurunuzdayız. Dünyadaki pek çok devletten önce, ülkemizdeki kadınların demokratik haklarını ve özgürlüklerini ilerletmeye yönelik öncü adımların atılmış olması bizler için tarihi bir gurur vesilesidir. Elde ettiğimiz bütün bu hak ve kazanımlar, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun yapı taşlarını oluşturuyor. Bu doğrultuda, kadınlarımız; eğitimden sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden siyasete, basından sivil toplum kuruluşlarına kadar hayatın her alanında, tüm karar alma mekanizmalarında daha etkin roller alarak, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışıyor.

Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 hedeflerine doğru yürürken; kadına yönelik her türlü ayrımcılıklarla mücadele edecek, toplumsal adaleti pekiştirecek sosyal politikalar ve hizmetleri önceliyoruz. Sağlam aile yapımızdan, milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan kahraman kadınlarımızın açtığı yolda, her hal ve şartta milli iradenin yanında yer alarak demokrasimize ve haklarımıza aynı cesaretle sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Zat-ı Aliniz başta olmak üzere bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum."