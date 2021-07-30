Bakan Selçuk Kahramankazan'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım/Mobil Okul” projesi kapsamında Kahramankazan Belediyesi'nce ilçedeki mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için oluşturulan açık hava sınıflarında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Bakan Selçuk'a Çimşit köyüne yaptığı ziyarette Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti. Bakan Selçuk, mobil okullarda öğretmen desteğinin yanı sıra her türlü araç gereç ve materyal desteğinin de bulunduğunu belirterek, “Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İlçemizde yaşayan her çocuğumuz bizim için çok önemli”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye olarak eğitim ve öğretime ellerinden gelen tüm imkanlar ölçüsünde her zaman destek olduklarını belirterek, “Bakanlığımızla iş birliği halinde oluşturduğumuz açık hava sınıfları ve platformlarda yavrularımızın konforlu ve rahat ortamlarda bu etkinliklere katılmaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Bakanımızın da bu etkinliklere bizzat yerinde katılmaları bu mutluluğumuzu daha da artırdı. İlçemizde yaşayan her çocuğumuz bizim için çok önemli” dedi.