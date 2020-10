Bakan Selçuk mezun olduğu köy okulunda öğretmenlere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mesleklerinin ilk yılında neyi nasıl yapacağım sorusunu soran öğretmenlerimize, 'Hiç merak etmeyin biz size dünya standartlarında eğitim vererek neyi nasıl yapacağınızı çok açık ve net bir biçimde ortaya koyacağız' dedik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği “Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın tanıtımı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emirler İlkokulu'nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı programla yapıldı. Tüm köy okullarındaki öğretmenlere ulaşmayı hedefleyen projede amaç, köy öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak. Şu ana kadar 7 bin köy öğretmenin katıldığı projeden köy okullarına atanabilecek sınıf öğretmenleriyle birlikte 9 bin öğretmen faydalandı. Ayrıca proje kapsamında köy öğretmenlerine rehber olabilmesi için hazırlanan “Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı” ve “Birleştirilmiş Sınıflar için Etkinlik Kitabı” Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaştırıldı.

Mezun olduğu Emirler İlkokulu'ndaki tanıtım toplantısına katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış Emirler İlkokulu öğretmenlerine sertifikalarını taktim eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bugün doğduğum köydeyiz, bugün hatıralarımın başladığı köydeyiz. Bunu özellikle böyle bir konuda köy öğretmenlerimizle ilgili, köy okulunda okuyan çocuklarımızla ilgili bir konuda özellikle tercih ettik. Bu heyecanın bütün köy okullarına yansıması konusunda bir niyetimiz vardı. Burada sizlere bunları anlatırken tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ve sadece bir bakan olarak da konuşmuyorum. Buranın bir öğrencisi olarak, öğretmeni olarak konuşuyorum” açıklamalarında bulundu.

Köy okullarının öneminin altını çizen Bakan Selçuk, “Benim her zaman söylediğim gibi benim nezdimde köy okullarımızın çok ama çok ayrı bir yeri var. Çünkü oradaki enerji, oradaki güzellik, oradaki çalışma aşkı, şevki bizi her zaman çok çok heyecanlandırıyor. Eğitimde fırsat adaleti sağlamayı her zaman çok benimsiyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyorum, fırsat adaleti diyorum çünkü herkese eşit davranmak neticede adaleti sağlamayabilir ama herkese adil davranmak eşitliği doğurur. Bu yüzden de köy okullarımıza her zaman ayrıcalıklı bir şekilde imkanlar sağlamayı tercih ediyoruz. Köyde eğitim zordur. Köyün şartları zordur. İklim serttir” diye konuştu.

“Köy öğretmenlerimize destek olmak için her türlü çabayı ve çalışmayı yapıyoruz”

Köy öğretmenlerine destek olmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Bakan Selçuk, “Köy okullarının hayatı öğrenmek bakımından çok ciddi avantajları da var. Bu avantajları daha da yükseltmek için köy öğretmenlerimize destek olmak için her türlü çabayı ve çalışmayı yapıyoruz. Bugün de o çalışmalardan birisinin içerisindeyiz. Bunu okuyanlar bilirler 2023 eğitim vizyonu dokümanında da tekrar tekrar ifade ettik ve köy okullarına ilişkin çalışmalarımızı hızlandıracağımızı belirttik” şeklinde konuştu.

Mesleki gelişim programı hakkında bilgi veren Selçuk, “Bir mesleki gelişim programı hazırladık. Bunu tamda hayatın ortasından hazırladık. Tamda öğretmenimizin ihtiyacı nedir. Sahada, pratikte, mutfakta ne ihtiyacı vardır? Bu sorunun cevabını yanıtlayarak, ortaya koyarak, yanıtını vererek çalışmayı başlattık ve birinci fazında da demin ifade ettiğimiz gibi ilk önce 400 öğretmenimiz 56 saatlik bir eğitimle yüz yüze eğitimle başladı. Sonra 30 saatlik uzaktan bir eğitim aldı. Bu öğretmenlerimizin sayısı giderek arttı ve 7 bin öğretmenimizin bu eğitimlere katıldığını ifade etmek isterim. Mesleklerinin ilk yılında neyi nasıl yapacağım sorusunu soran öğretmenlerimize, 'Hiç merak etmeyin biz size dünya standartlarında eğitim vererek neyi nasıl yapacağınızı çok açık ve net bir biçimde ortaya koyacağız' dedik. Onlarla beraber olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu her zaman destek olacağımızı tekrar tekrar ifade ettik” ifadelerini kullandı.

Köy okullarındaki öğretmenler için özel yayınlar çıkardıklarını söyleyen Selçuk şöyle devam etti:

“Birleştirilmiş sınıflarda ve köy okullarında görev yapan öğretmenlerimiz için özel yayınlar çıkarttık. Kitaplar çıkarttık. Yani sadece eğitimle sınırlı kalmadık bu eğitimden sonra bu kitapları kullanarak her gün ama her gün bu kitaplara bakarak okulunuzda, sınıfınızda köyde neyi nasıl yapabilirsiniz sorusunun cevabını burada bulabilirsiniz dedik. Bu anlamda da çok hoş çalışmalar ortaya çıktı. Bu çalışmalar elbette sadece köy öğretmenleri için değil, bütün sınıf öğretmenleri için bir çalışma. Mesleğine yeni başlayan her öğretmenin, her şekilde faydalanabileceği bir içerik var bu kitaplarda. Bu açıdan da çok mutlu oldum, memnun oldum. Bu kitapları bastırdı ve bu kitapların dağıtımını yaptık, yapıyoruz.”

Bu işi gönülden yaptıklarını kaydeden Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığı olarak başta ben olmak üzere bütün ekip arkadaşlarım bu işe baş koymuş vaziyetteler. Biz bu işi görevlerden bir görev, işlerden bir iş olarak görmüyoruz. Bu işi gönülden bir iş olarak görüyoruz. Bu işi yürekten bir iş olarak görüyoruz. Bundan dolayı da çok daha büyük bir sahipliğimiz var işe yönelik olarak. Bu çalışmaları elbette öğretmenlerimiz yapacak. Onlar biraz önce söyledikleri gibi "Ziya Hoca burası bizde" derken emin olun o kadar kutlu oluyorum ki, o kadar memnun oluyorum ki. Yüz binlerce öğretmenimiz burası bizde dediğinde aslında Türkiye bizde, çocuklar bize emanet demek istiyorlar. Bu emanetinde şuurunda olduklarını, öğretmenlik vazifesinin ilahi bir vazife olduğunu, bize emanet olan bu çocukların hakkını hukukunu korumak meselesi olduğunun farkındalar.”

Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamanın kendileri için vazife olduğunu kaydeden Selçuk, “Bize düşen onlara hizmet etmektir. Bize düşen öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Problemlerini çözmektir ve tam da vazifemiz bu. Bu vazifeyi yaparken biz daha büyük bir gayret ve enerji buluyoruz. Bütün Öğretmen Yetişme Genel Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız diğer genel müdürlükteki arkadaşlarımız bu konuya gece gündüz demeden sahip çıktılar. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar büyük emek ve sonucunda yemek var, severek yapmak var, gönülden aşkla yapmak var, o yüzden çok daha kıymetli benim nazarımda” ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, eğitimlerden başarı ile ayrılan yurdun dört bir yanındaki öğretmenlere ise video konferans yolu ile online bir şekilde sertifikalarını taktim etti.