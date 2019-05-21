İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 100 bininci fidanı dikti

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmasının 100’üncü yılı dolayısıyla 100 bin fidan dikildiğini belirterek, "Millî mücadelemizin 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin şanını, şerefini hatırlamak ve yükseltmek için bu etkinliğin içerisindeyiz" dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlatmasının 100'üncü yılı dolayısıyla 100 bin fidan dikildiğini belirterek, "Millî mücadelemizin 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin şanını, şerefini hatırlamak ve yükseltmek için bu etkinliğin içerisindeyiz" dedi.


Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünce imzalanan "Milli Mücadelenin 100'üncü yılında 100 bin Fidan Dikimi İşbirliği Protokolü" kapsamında 100 bininci fidan, Bakan Selçuk tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Binası bahçesine dikildi. Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye'de çok büyük bir ağaçlandırma seferberliğinin olduğunu söyledi.


Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda yine bir seferberliğin içerisinde olduklarını ifade eden Selçuk, Milli Mücadele'nin sürdüğü 6 kentte pansiyonlu okullardaki öğrencilerin de katılımıyla bir proje hayata geçirdiklerini dile getirdi. Ziya Selçuk, proje kapsamında 100 bin fidan dikildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sembolik olarak 100 bininci fidanı da buraya dikmiş olduk. Bu fidanlardan kuruyan ya da başka bir şekilde zarar gören fidanlarımız olursa bunların yenilenmesi de söz konusu olacak. Böylece Millî Mücadelemizin 100'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin şanını, şerefini hatırlamak ve yükseltmek için bu etkinliğin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.


Protokol kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul pansiyonlarında barınan öğrencilerle bu yıl içinde 100 bin fidan dikildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.