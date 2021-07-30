Bakan Selçuk ‘Mobil Okul'da çocuklarla masal dinleyip boyama yaptı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'nde Mobil Okul'da düzenlenen etkinliklere katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla masal dinleyip boyama yaptı.

Covid-19 salgını nedeniyle çocuklarda yaşanan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için başlatılan “Telafide Ben de Varım” etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler sürerken, mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukla bulunduğu 11 ilde çocuklar için ayrıca “Mobil Okul” projesi başlatıldı. Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay'da oluşturulan Mobil Okullarda çocuklar bütünsel bir yaklaşımla psikososyal destek alabildiği gibi öğretmen ve velilere yönelik eğitimler de düzenleniyor.

Türkiye'nin farklı illerinde ‘Telafide Ben de Varım' etkinliklerinde çocuklarla buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kez de Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki Mobil Okul'a konuk oldu. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde mevsimlik tarım işçisi olan aileleri ile birlikte kalan 62 çocuğun telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti. Farklı bölgelerde farklı ihtiyaçları olan tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar.”

Mobil Okullarda öğretmen desteği, her türlü araç gereç ve materyal desteği bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, projeye katkı veren öğretmenlere şükran borçlu olduklarını dile getirdi. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sağlanan eğitimin kalitesini artırmak için başka çalışmaların da hayata geçirileceğini açıklayan Selçuk, “Bu çocuklar hepimizin. Telafide Ben de Varım projesine, Mobil Okul projesine destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.