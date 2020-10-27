Bakan Selçuk: "Okulların her kademede açılabilmesi için günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yer alan Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'ne habersiz gittiği dersin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Aynı zamanda Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Bugün habersiz gittiğim Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'nde anatomi dersine katıldım. Okuldaki hazırlık, öğretmenlerin heyecanı, öğrencilerin ilgisi gerçekten takdire değer. Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.