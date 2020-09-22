Bakan Selçuk, “Okuyan Balık” Sesli Elektronik Kütüphanesini tanıttı

İlkokuldaki çocuklarımızın, özellikle ilk sınıflardaki çocuklarımızın okuma zevklerini geliştirmek, onlara daha anlamlı içerikler kurabilmek için güzel bir fırsat” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen “Okuyan Balık” Sesli Elektronik Kütüphanesi tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, platformun öneminden bahsederek, çalışmaların disiplinler arası bir anlayışla hazırlandığına dikkat çekti. Selçuk, “Çocuklarımızın daha çok okuması ve aydınlanması için hizmetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu platformun çok özel bir anlamı ve yapılma nedeni var. Her şeyin başlangıç noktasını çok önemsiyoruz. Çocukların okullara başlaması da çok değerli. Dün de okullarımızı sağ salim açtık. Çocuklar neşeyle, sağlıklı ve kontrollü bir şekilde başladılar. İlkokuldaki çocuklarımızın, özellikle ilk sınıflardaki çocuklarımızın okuma zevklerini geliştirmek, onlara daha anlamlı içerikler kurabilmek için güzel bir fırsat. Bu fırsatın en önemli boyutu, çocuklarımızın hikayelerle birbirlerini tanımalarını, birbirlerine yönelik empati duygularını paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Biz bu çalışmaları hazırlarken bilim insanlarının desteklerini, çabalarını gündeme getirdik. Onların çabalarıyla beraber bu ürün ortaya çıktı. Disiplinler arası bir yaklaşım oluştu. Disiplinler arası yaklaşımın önemi ise, çocuklar sadece hikaye kitaplarını okumakla kalmıyor, müfredatın içinde de çalışma yapıyor. Hayat Bilgisi dersinin bir konusuyla, matematik dersinin bir kavramıyla, Türkçe dersinin bir içeriğiyle bu kitaplarda karşılaşabiliyorlar” diye konuştu.

“Hayatın kendisi bir hikaye ve çocukların hikayeler üzerinden paylaşımlarını gündeme getirmeleri etkili oluyor”

Çalışmaların hikaye üzerinden gitmesinin sebepleri üzerinde duran Selçuk, “Hayatın kendisi bir hikaye ve çocukların hikayeler üzerinden paylaşımlarını gündeme getirmeleri etkili oluyor. Çocuklarımızın hikaye kitapları üzerinden duygu dünyalarını geliştirmelerini önemsiyoruz. Elbette akademik başarılarını da önemsiyoruz ama çocukların yaşam becerilerini, sosyal becerilerini geliştirmek, duygusal becerilerini geliştirmek bizim açımızdan çok önemli. Çocukları hikayeler, öyküler vasıtasıyla birbirlerine bağlamak yer, zaman, kişi unsurlarıyla hikayeyi zenginleştirip, çocukların bir kurgu üzerinde zenginleşmelerine katkı sağlıyoruz. Bu uzmanlar tarafından da dikkate alındı. Kitap içeriklerini hazırlarken değerlerimizi dikkate alan birtakım içerikler de oluştu. Ayrıca dil becerilerinin gelişimi ve çocukların hayal güçlerini pekiştiren bir yaklaşım sergilendi. Elbette yaş seviyelerine uygun içerikler de oluşturuldu. Görsel malzemeler bizim çocuklarımızın edebi yönlerinin gelişmesi için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu kitaplarda çocuklar adalet kavramının içerildiği öyküler okuyor”

“Okuyan Balık” platformunda bulunan hikayelerin adalet kavramını ön planda tuttuğuna değinen Selçuk, “Bu hikaye kitaplarının getirdiği bir başka özellik daha var. Daha çok ‘Eşitlik değil adalet önemli' diye yaptığımız bir vurgu var hepimizin. Bu kitaplarda çocuklar adalet kavramının içerildiği öyküler okuyor. Bazı engelli çocuklarımızın da dikkate alınması burada gündeme geliyor. Çeşitli engel türlerinden karakterler hikayeler içerisinde yer alırken aslında çocuk öykü vasıtasıyla bu tür çocuklarımızın hepsinin kaynaşmasına aracılık etmiş oluyor. Bu çalışmalar kültürümüzün aktarılması için de çok önemli. Bu kitapları isteyen okuyabilir, isteyen dinleyebilir. Bu kütüphane zamanla zenginleşecek. Çocuklarımızın somut kitaplarla zenginleşmesini ‘Arkadaş' kitaplarıyla destekledik. Somut kitapların yanı sıra dijital kitaplar da vermeyi istiyoruz. Her yerden erişim elbette mümkün. Çocuklarımızın bu şekilde kalbine hitap etmek istiyoruz. Bu anlamda ‘Okuyan Balık' sitesi bütün ailelere bizim tavsiyemizdir. Bu tavsiye doğrultusunda öğretmenlerimiz bu hikayelerle kendi derslerini işlerken de yararlanabilir. Böylece hikayeler, hayatımızın hikayesine dönüşmüş olacak. Çocukların yazdığı hikayeler var, belki onlardan da yararlanabiliriz. Biliyorsunuz ‘Ev Yapımı Hikayeler' kitabımız da çıkmıştı. Önemli olan çocuklarımızın okuma zevkini geliştirmek. Çocuklarımızın ‘Okuyan Balık' sitesi vasıtasıyla duygusal, sosyal ve dil gelişiminin artmasını okuma davranışlarının yüksek bir seviyede olmasını istiyoruz” dedi.

Kitap sayısı artacak

Konuşmalarının ardından Bakan Selçuk, bu yaz ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve “Okuyan Balık” Sesli Elektronik Kütüphanesi tanıtımını video konferans yöntemiyle takip eden Hatay'dan Şamil Hasanoğlu, Giresun'dan Bade Albayrak ve Tunceli'den Filiz Muhtar'a seslendi. Öğrencilere, “ ‘Okuyan Balık' kütüphanesini nasıl buldunuz” sorusunu yönelten Bakan Selçuk, aldığı cevaplar doğrultusunda, “Çocukların bu konuya nasıl yaklaştığını çok önemsiyoruz. Çocuklarımız bir şeyi beğendiyse o iş güzeldir. Bizden talepleri oldu, kitap sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.