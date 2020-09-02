Bakan Selçuk: “Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla Google ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında "Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşımı ile Öğretimi, Dijital Girişimciliğin Temelleri, Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme, Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme" mesleki gelişim programları hazırladı. Bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinliklerin kazandırılmasının hedeflendiği akredite mesleki gelişim programlarına 128 bin 135 öğretmen katılırken, 75 bin 396 öğretmen uluslararası akredite sertifika almaya hak kazandı. Mesleki gelişim alanında öğretmenlerin dijital yeterliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen iş birliklerinde 2'nci faza geçilirken, bu kapsamda “Yapay Zeka Uzmanlığı, Veri Analizi Uzmanlığı ve İnternet Güvenliği” mesleki gelişim programları verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google iş birliği ile düzenlenen “Öğretmenler için Dijital Dönüşüm Programı” dijital sertifika törenine katıldı. Törene ayrıca Öğretmen Yetiştirme ve GeLiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı. Hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda, sertifika almaya hak kazanan öğretmenler video konferans yöntemiyle mutluluklarını dile getirdi.

Konuşan öğretmenlerin heyecanını gördükçe “Gözüm arkada kalmasın” diye kendi kendine söylendiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Çünkü yazın bile bu arkadaşlarımız bu mesaiyi harcayarak böyle bir çalışmanın içindeler. Bugünler de oldukça mutluluk verici işler yapıyoruz. Daha dün 20 bin yeni öğretmenimizle gücümüze güç kattık ve onlar bugün ataması yapılan 20 bin arkadaşımız olarak yeni bir güne uyandılar” ifadelerini kullandı.

“Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık”

Bugün yine öğretmenler için “bir şey daha yaptık, bir şey daha yapıyoruz” sevinci içerisinde olduklarını aktaran Bakan Selçuk, Google ile iş birliği içerisinde öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dijital dönüşüm programını son derece hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Öncelikle öğretmenlerimizin bu konularda yetişmesi hususunda ‘niye bu kadar önem veriyoruz, niye bu kadar üzerinde duruyoruz' diye sorulduğunda hep şunu söylüyorum; öğretmenimizin birikimi bizim birikimimiz, Türkiye'nin birikimdir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği, bizim öğretmenimizin geleceğiyle doğrudan doğruya alakalı. Bugün yine bir grup eğitimin tamamlanışına şahitlik ediyoruz ve geçtiğimiz süreç içerisinde salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu bir dünya rekoru, bu kadar süre içerisinde 896 bin öğretmeni bu tür eğitimlerden geçirmek, sertifikalar vermek büyük bir hikaye diye düşünüyorum. Burada katkısı geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara hususen teşekkür ediyorum.”

“Bu iş birliğinde de yaklaşık 128 bin civarında öğretmenimiz bir eğitim aldılar ve bu eğitimle beraber dijital becerilerin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe katettiler”

Google ile beraber düşünme becerileri konusunda disiplinler arası yaklaşımı konuştuklarını vurgulayan Bakan Selçuk, konuya ilişkin olarak hazırlanan kitabı göstererek, “Bu kitapta işin somuta nasıl dönüşeceği, öğrenme yönetim sistemleriyle nasıl destekleneceği ve artık bunun öğretmenden öğrenciye nasıl aktarılacağı konusuna ilişkin somut çalışmalar mevcut. Yani sadece yol haritasından söz etmiyoruz. Bu iş birliğinde de yaklaşık 128 bin civarında öğretmenimiz bir eğitim aldılar ve bu eğitimle beraber dijital becerilerin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe kat ettiler” diye konuştu.

Hazırdaki programların dışında yeni programların da varlığından bahseden Bakan Selçuk, “Google Türkiye ile yapay zeka uzmanlığı ki; artık Milli Eğitim Bakanlığının bütün iş ve işlemlerinin yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli bir perspektife sahip olması bizim yeni normalimiz ve bütün süreçlerde veriye dayalı yönetim, bütün süreçlerde veriye dayalı çözümleme yapmak bizim için sıradanlaşmaya başladı. Veri analizi ve internet güvenliği konusu, bizim açımızdan yine çok önemli bir konu. Bu alanlarda derinleşirken bir taraftan risklerle de karşı karşıyayız. O riskleri nasıl yöneteceğimiz konusunda ciddi bir altyapı oluşturuyoruz” dedi.

Özellikle internet güvenliği konusunun önemli olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Teknolojiyi yasaklamaktan söz etmiyoruz. Teknolojinin doğru kullanımından, yerinde kullanımından, zamanında kullanımından söz ediyoruz. Bu çerçevede de Google ile beraber bir ‘Aile Hattı' oluşturduk. Bu hat aracılığıyla internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz. Bütün bu alanlar; yapay zeka, internet güvenliği, veri bilimi vs. vs. bizim öğretmenlerimizin günlük işleri haline geliyor. Bu bizim açımızdan çok sevindirici. Çünkü, eğitim süreçlerinin de dijital becerilerle desteklenmesi ne kadar hassas bir konu salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerle beraber bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin geleceğini omuzluyoruz”

Öğretmenlerin dijital çağa daha iyi rehberlik edebilmesi için daha çok işleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreç bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü, elimizde o kadar çok hizmete hazır proje var ki; hemen hayata geçecek çalışmalar bunlar. Bütün bu çalışmalarla beraber daha dün göreve başlayan öğretmenimizden, ‘yazın çocuklar için ne yapabilirim' sorusunu soran öğretmenimizden, bir köy okulunda tek başına bütün çocukları omuzlayan öğretmenimize kadar, dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun çok daha fazlasını yapacağız. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan iş birliği yaptığımız tüm kuruluşlara teşekkür borçluyuz. Bugün 128 bin öğretmenimize yeni bir donanım kazandıran bu çalışmamızda Google Türkiye işbirliğine de teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaların devam edeceğini umuyoruz. Bunlarla, ‘Güçlü öğretmen, güçlü gelecek' bunu hedefliyoruz ve bunu yapacağız. Çünkü, biz öğretmenlerimizle birlikte bir gücüz. Öğretmenlerle beraber bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin geleceğini omuzluyoruz. Hep beraber bunu başaracağız.”

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını online olarak verdi.