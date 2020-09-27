Bakan Selçuk: "Site, avlu ve küçük ev tipi huzurevi modellerini yaygınlaştıracağız"

Bakan Selçuk, bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Yaşlı vatandaşların artık kalabalık kurumlarda kalmadıklarını ifade eden Selçuk, “Yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde, ancak hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir hizmet anlayışına sahibiz. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış yaşlı bakım kuruluşlarımızda 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla 15 bin 795 kapasiteli 155 huzurevinde, 13 bin 790 yaşlımıza yatılı kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz. 4 bin 553 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyorlar" dedi.

“Huzurevi proje modellerini 3 farklı kategoride değerlendiriyoruz”

Selçuk, bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını kaydetti. Her bir yeni kuruluşun tasarımlarının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve aynı zamanda ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarının altını çizen Selçuk, şunları söyledi:

“Huzurevi proje modelleri ‘Site Tipi', ‘Avlu Tipi' ve ‘Küçük Ev Tipi Proje' olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriyoruz. Site tipi proje; bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipi projeyi günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model.”

"53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz"

Bakan Selçuk, Uşak ve Tokat'ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşları olduğunu belirtirken, Adana ve Yalova'da da küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşlar olduğunu ifade etti. Selçuk, önümüzdeki süreçte 3 farklı mimari projeyi yaygınlaştıracaklarını vurguladı. Huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunun göz önünde bulundurarak, 2023 yıl sonuna kadar toplamda 5 bin 425 kapasiteli olmak üzere 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.