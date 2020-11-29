Bakan Selçuk: "Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınav grubu öğrencilerimiz için farklı becerileri hedefleyen 20 bin 287 soruluk dijital soru paketi hazırlamıştık. İlginin nasıl olduğunu sorduğumda gelen cevap: 'Soru setlerimiz bugüne kadar 38 milyon 578 bin 273 kez görüntülendi hocam' oldu. Gayretleriniz için teşekkürler çocuklar" ifadelerini kullandı.