Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından bir vatandaşın bakanlık binasının önünde ‘Pergel' isimli köpeğe gazete okuduğunu, köpeğin ise onu dinlediğini aktardı. Bakan Selçuk şahit olduğu o anları şöyle anlattı:

“Dün çalışma odamın penceresinden bir beyefendiyi izledim. Bakanlığın duvarına oturup gazetesini okumaya başladı. Sonra yanına bizim ‘Pergel' yaklaştı. O da gayet doğal bir şey yaparmış gibi ‘Pergel'e gazete okudu. Pergel de dinledi. Eğer bu paylaşımı görürse bir kahveye beklerim kendisini. ‘Can'ı sevgiden mahrum bırakmayanlara hürmetle.”