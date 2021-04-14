Bakan Selçuk: “Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir”

Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili yaptığı paylaşımda, “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz” ifadelerini kullandı.