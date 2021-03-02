Bakan Selçuk: “Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı illerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı. Bazı illerimiz de önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor. Bir kişinin taktığı maske, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını, ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinçle başlayalım” ifadelerine yer verdi.