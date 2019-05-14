Bakan Selçuk: "Türkiye'nin geleceğinin özel çocuklarımız açısından daha güzel olması için faaliyetlerimiz sürüyor"

Engelliler Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engelli öğretmenler ve öğrencilerle Başkent Öğretmenevi'nde iftar yemeğinde buluştu. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Özel ve güzel çocuklarımızın hepsini davet edip birlikte iftar yapma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Bütün özel yetenekli özel çocuklarımızla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü katkıyı ilgili genel müdürümüz vasıtasıyla bu işleri takip ediyoruz. Türkiye'nin geleceğinin özel çocuklarımız açısından daha güzel olması için faaliyetlerimiz sürüyor. Sizi buraya davet etmemizin sebebi Engelliler Haftasında sizleri unutmadığımızı ve çok sevdiğimizi göstermek. Bu çocuklarımız için neler yaptığımızı yüz yüze paylaşma fırsatı bulmak istedik, o yüzden sizleri buraya davet ettik. Hepiniz sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından misafirleriyle tek tek ilgilenen Selçuk, misafirlerden gelen fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.