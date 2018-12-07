Bakan Selçuk, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katıldı

Çocukları dünya ile rekabet edebilecekleri eğitim yetkinliğine kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD üyeleri ve iş adamları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, ülkelerin küresel ve milli eksenlerinin birbiriyle uyumlu şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu ve 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında her iki ekseni de dikkate alan bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Eğitimin ekonomi ve demokrasi ile ilerlemesi gerektiğini ifade eden Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer eğitim kendi bağımsızlığını ilan eder ve iktisadi taraftan kopuk bir şekilde kendi uygulamalarını ortaya koyarsa eğitim kurumu içe kapanık, üretim kapasitesini yitirmiş ölü dokuya dönüşür. Bundan dolayı eğitim kurumunun iktisadi hayatla birebir eşleşmesinde yarar var. Bu eşleşme birebir olmadığında eğitimin ve ekonominin üretme potansiyeli birbiriyle uzlaşmayacaktır."

2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıklarını söyleyen Selçuk, "Eğer biz ilkokulda, ortaokulda ekonominin gerekliliklerini öğretim sürecine yansıtamazsak o zaman biz sadece belirli sınavlarda başarılı olan çocukları anlamak ve onların sınav sonuçlarını değerlendirmekle yetinmiş oluruz. Bizim yapmamız gereken şey, öğrendiklerini sınav sonuna kadar unutmayan çocuklara başarılı demek değil, öğrencilerin bir yaşam yolculuğu olarak onlara eşlik edecek içeriklerle karşılaşmalarını sağlamak ve bu kapsamda dijital, teknik, sosyal ve duygusal becerilerin yeniden tasarlanması. Ekonomik ve demokratik hayatla eş güdümlü şekilde eğitim sisteminde ufuk açacak bir tasarımın uygulanmaya konulması için çalışıyoruz” dedi.

Selçuk, şöyle devam etti:

“2023 Eğitim Vizyonu ile uluslararası ve milli ekseni eş güdümsel şekilde yürütmeye kararlıyız. Çocukları dünya ile rekabet edebilecekleri eğitim yetkinliğine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarda mesleki eğitim konusu bizim özellikle vurguladığımız ve merkeze aldığımız konulardan bir tanesi. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte, belki yılbaşından hemen sonra toparlayıcı bir çerçeveyi toplumla paylaşma imkanımız olacak. Bütün parametreleri nasıl dönüştürdüğümüzü, mesleki eğitimde yapısal olarak nasıl değişikliğe gittiğimizi ve bunun somut karşılıklarını ortaya koymuş olacağız.”