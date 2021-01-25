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Bakan Selçuk'tan Anadolu Yayıncılar Derneği'ne ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği’ne ziyarette bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği'ne ziyarette bulundu.


Anadolu Yayıncılar Derneği'ne (AYD) ziyaret gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AYD Başkanı Sinan Burhan ve yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada yerel medyanın önemine değinerek Anadolu Medyasının yanında olduklarını, desteklerinin daima süreceğini ifade etti.


Dernek Başkanı Burhan, Bakan Selçuk'a anlamlı ziyareti ve Anadolu Medyası'na verdikleri destekten dolayı 320 medya kuruluşu adına teşekkürlerini iletti.


Ayrıca Bakan Selçuk'un ziyaretinde AYD Başkanı Sinan Burhan, AYD Genel Sekreteri ve Çay Tv Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, AYD Başkan Yardımcısı Çetin Altan ve Genel Sayman Ahmet Karaarslan'da yer aldı.

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