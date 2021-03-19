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Bakan Selçuk'tan Artvin'deki yangında vatandaşlara destek açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlara Bakanlık olarak destek verildiğini bildirdi. Bakan Selçuk paylaşımında, “Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun” ifadelerine yer verdi.

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