Bakan Selçuk'tan ‘Bilim Kaşifleri' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ev ortamında geçen bu günlerde gençlerimizin ve çocuklarımızın merak duyarak, keyif alarak takip edecekleri yepyeni bir içerik daha hazırladık. ‘Bilim Kâşifleri' adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kâşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz. Keşif yolculuğumuza http://meb.ai/GYb8Tm adresinden ulaşabilirsiniz.”