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Bakan Selçuk'tan duygulandıran paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’tan 96 yaşındaki Fermude Cangül’ün fotoğrafını paylaşarak, “Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas'tan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün fotoğrafını paylaşarak, “Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk. Fotoğraf, Sivas'tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. ‘Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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