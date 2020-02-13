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Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada’da düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan Elanur Akıncı’yı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. 10 yaşındaki BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Elanur'u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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