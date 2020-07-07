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Bakan Selçuk'tan, Gelibolu ağaçları anısına fidan dikme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesapları üzerinden 'Gelibolu'ya selam' başlık etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Başta yaz tatilinde olan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye'yi Gelibolu ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet eden Selçuk, paylaşımında, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa. Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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