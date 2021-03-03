Bakan Selçuk'tan köy muhtarlarına mektup: "Halk Eğitimi kurslarımızla köylerdeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nin başlatmış olduğu 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' adlı proje kapsamında 25 bin muhtara mektup gönderdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri, “Kurslarımızla Köylerdeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380'ye yakın konuda kurs programı hazırlandı. Projenin tanıtım toplantısına katılan Bakan Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köyün muhtarına mektup ve broşür gönderildiğini, vatandaşların kurslara katılımı konusunda muhtarların desteklerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağını, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirten Bakan Selçuk muhtarlara gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız salgın süreci bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır.”