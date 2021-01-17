İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk'tan öğrencilere davet: “Başlangıcı benden, devamı sizden olsun”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kar paylaşımı yaptı.

Bakan Selçuk, “Başlangıcı benden, devamı sizden olsun. İyi pazarlar diliyorum ve kartopumu sizin pencereye doğru atıyorum” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kartopu yapsın. Bu, el kaslarını çalıştıran bir motor becerisiyken nişan aldığı yeri tutturmaksa el göz koordinasyonudur. Maddenin hâl değişimi, erime donma konuları da öylece çocuğun avucunda durur. Her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu anlatırsanız, bu bir fizik sohbeti olur. Buzdolabı neden karlanır diye sorarsanız bu, bir sınav sorusu olur. Kar yağarken etraf neden sessizleşir? İşte bundan, harika bir araştırma konusu olur. Anadolu'nun asırlık kar kuyularından bahsederseniz bu, bize geri dönüşümü anlatmak için iyi bir çıkış noktası olur. Kartopuna bakarken aklıma bu kadarı geldi, konuştukça açılır, açıldıkça derinleşir, derinleştikçe yerini ve demini bulur sohbet. Başlangıcı benden, devamı sizden olsun. İyi pazarlar diliyorum ve kartopumu sizin pencereye doğru atıyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.